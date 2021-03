Automüüja: koroona on pidurdanud autotootmist

Tekkinud olukord on omakorda loonud soodsa pinnase elektriautode levikule, millest räägitakse õhinal nii auto müügi esindustes kui autoteemalistes foorumites.

Moller Auto suurettevõtete osakonna juht Eero Kalm selgitas, et koroona tulekul tõusis maailmas hüppeliselt nõudlus kodukontorites vajaliku elektroonika, meditsiinitehnika ja muu sellise järele, mis tekitas suure elektroonikakiipide puuduse.

"Ka autotööstus ei teadnud algselt, mida täpsemalt viirus endaga kaasa toob, mistõttu ei olnud sõidukite tootmiseks vajalikke kiipe palju ette varutud. Selle tulemusel olemegi jõudnud olukorda, kus terves maailmas on sõidukite tootmine pidurdunud," märkis Kalm.

Äraspidisel kombel on elektriautode segment aga antud olukorrast võitnud.

"Paljud autotootjad eelistavad nüüd elektriautosid tavaautodele. See tähendab, et saabuvad uued kiibid suunatakse esmalt tehastesse, mis toodavad elektriautosid," selgitas Moller Auto esindaja.

Elektriautode kiiremat tootmist soosib ka autotootjate soov ja lubadus tuua turule senisest rohkem keskkonnasäästlikumaid sõidukeid.

"Kuid mitte ainult – koroona on mõjutanud ka tarbijate käitumist ja tekitanud suuremat huvi keskkonnasäästlike sõidukite vastu. Inimestel on lihtsalt rohkem aega ennast elektriautonduse temaatikaga kurssi viia, autoesinduste veebilehti sirvida, foorumites teiste asjaarmastajatega arutleda, kogemusi ja emotsioone jagada," lausus Kalm.

"Elektriautodest huvitatud inimesi on Eestis hetkel rohkem kui praegu saadaolevaid autosid ja mudeleid," märkis Kalm. "Tõsi, nii-öelda keskmine Eesti inimene ostab elektriautot veel võrdlemisi vähe, kuid entusiaste on uskumatult palju. Eriti palju on huvilisi noorema sihtgrupi seas," selgitas Kalm lisades, et näiteks just Molleri esindustesse jõudnud Volkswageni esimene täiselektriline ID.4 linnamaastur on paari päevaga juba väga palju tähelepanu saanud.

Moller Auto esindaja sõnul on praegu elektriautode eelistamisel väga oluline niinimetatud fun-faktor. "Praktilises võtmes muutub Exceli kulude-tulude tabeli järgi elektriauto esmane suurem väljaminek mõttekaks siis, kui läbid aastas alates 30-40 000 kilomeetrit."