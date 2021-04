Euroopa Liidu liidrid käisid Türgile lepitust pakkumas

Euroopa Liidu juhtide visiit Ankarasse otsustati sisuliselt ära märtsikuisel Euroopa Ülemkogul, mil riigijuhid valisid sanktsioonide asemel positiivse programmi pakkumise Türgile. Teisipäeval käidi neid tutvustamas ka president Reccep Tayyip Erdoganile.

"Euroopa Liit on valmis pakkuma selget ja positiivset tegevuskava, mis toetuks kolmele sambale: majanduslikule koostööle, rändele ning inimestevahelisele kontaktile ja mobiilsusele. Meie koostöö oleks progresseeruv, proportsionaalne ja tagasi pööratav. Loodame, et Türgi kasutab seda võimalust," ütles Michel.

Samas ei toimunud reis just kõige paremal ajal, sest hiljuti ütles Türgi energiaminister, et riik võib naasta gaasiuuringute juurde Ida-Vahemeres. Samuti teatas Türgi hiljuti, et lahkub Istanbuli naistevastase ja perevägivalla ennetamise konventsioonist. Türgi hinnangul ohustavat see traditsioonilist peremudelit.

"Olen sügavalt mures, et Türgi taganes Istanbuli konventsioonist. Asi on naiste ja laste kaitsmises vägivalla eest. See on ilmselgelt praegusel hetkel vale signaal. Euroopa Liit ei kõhkle kunagi toomaks välja edaspidiseid negatiivseid arenguid," lausus von der Leyen.

Visiidi edukus selgub ilmselt lähemate kuude jooksul, mil Erdogani koostöötahe selguma peaks. Suhteid Türgiga arutavad Euroopa Liidu riigijuhid taas juunikuisel Ülemkogul.