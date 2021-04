Erdogan süüdistas Draghit labasuses

Türgi president Recep Tayyip Erdogan andis kolmapäeval vastulöögi Itaalia peaministrile Mario Draghile, kes oli nimetanud teda diktaatoriks, ja leidis, et märkus oli labane.

"Itaalia peaministri märkus on täielik häbematus, see on labane," ütleb Erdogan Twitterisse postitatud videos.

Draghi kirjeldas Türgi riigipead diktaatorina seoses nõndanimetatud diivaniskandaaliga.

"Mul on väga kahju alanduse pärast, mida komisjoni president pidi nendega kannatama. Kutsume neid selleks, kes nad on - diktaatorid," ütles Draghi.

Erdogan ja Türgi ametnikud sattusid kriitikarahe alla, kui hakkasid levima pildid riigipea kohtumisest Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Charles Micheliga Ankaras.

Kolm liidrit juhatati kohtumiseks uhkesse ruumi, kus EL-i ja Türgi lippude kõrval oli aga ainult kaks tooli. Erdogan ja Michel võtsid istet, ent von der Leyen, kelle diplomaatiline staatus on kahe mehe omaga võrdne, jäi nõutult seisma.

Hiljem avaldatud kaadritelt on näha, et ta suunati istuma diivanile Türgi välisministri Mevlüt Cavusoglu vastas.