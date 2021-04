USA tervishoiuvõimud ei ole tuvastanud J&J seost trombijuhtudega

USA tervishoiuvõimude teatel ei ole nad leidnud põhjuslikke seosesid Johnson & Johnsoni koroonavaktsiini ja verehüüvete vahel, samas kui Euroopa ravimiamet (EMA) uurib võimalikke juhtumeid neil, kes seda vaktsiini on saanud.

"Praeguseks ei ole me leidnud mingeid põhjuslikke seoseid vaktsineerimisega ning me jätkame nende juhtumite uurimist ja hindamist," öeldakse USA toidu- ja ravimameti (FDA) avalduses.

USA järelevalveamet teatas end olevat teadlik mõningatest isikutest Ühendriikides, kel on täheldatud hüübeid ja trombotsüütide madalat taset veres pärast J&J vaktsiini saamist.

"Mõlemal seisundil võib olla palju erinevaid põhjusi," märkis FDA. "Me hoiame avalikkust kursis, kui me rohkem teada saame."

J&J-ga vaktsineeritute seas on teatatud neljast haruldasest trombijuhtumist koos madala vereliistakute tasemega, mis ühel puhul on lõppenud surmaga, teatas reedel Euroopa ravimamet. Vereliistakud ehk trombotsüüdid sisaldavad aineid, mis on olulised vere hüübimisel ja veresoonte ahendamisel.