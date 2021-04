Opositsioon valgest raamatust: Helme sõnul pole seda vaja, Saare arvates on

Peaminister Kaja Kallas ütles valget raamatut tutvustades, et tegu on pikema aja peale mõeldud kavaga, kuidas peaks ühiskond koroonaviiruse ajal toimima. See tähendab, et kui ohu tase muutub, siis teavad kõik, mida teha tuleb. Ohutasemeid on neli – roheline, kollane, oranž ja punane.

"Me tahame jõuda lõpuks olukorda, kus ohutaseme kerkides teab igaüks, kuidas ta käituma peab selleks, et tase ei tõuseks punaseni. Reeglite loomisega ei taha me tekitada olukorda, kus valitsus seab inimestele, ettevõtetele ja organisatsioonidele ülevalt alla põhimõttelisi tingimusi. Vastupidi, me tahame kaasata kogu ühiskonda, et igaüks teab oma rolli ja vastutust viiruse vähendamisel," rääkis Kallas.

Dokumendis on näiteks kirjas vajadus luua meditsiinitöötajate reserv. Peaministri sõnul on dokument, mis kannab nime "Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes", avatud ettepanekuteks.

EKRE fraktsiooni liige Mart Helme nimetas valge raamatu loomist Euroopa mängimiseks. "Sellist valget raamatut ei ole meil vaja. Meil on vaja konkreetset kava, on vaja kuupäevi, on vaja ära näidata ressurss. Mingi jutt sellest, kuidas me loome meditsiinitöötajate reservi. Aga kus see reserv meil asub? Soomes või?" lausus Helme.

Isamaa fraktsiooni liige Urmas Reinsalu ütles, et riigikogu peaks ühiskonna korraldamise kava ise ära tegema.

"Peaminister oma kõnes ju ei kõnelenudki sellest plaanist. Ta viitas sellele, et plaan on nii pikk, et seda ei ole võimalik kõnes hõlmata. Tegelikkuses, kui ma lappan selle läbi, siis mina ei oleks osanud ka selle kohta midagi öelda," lausus Reinsalu.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees Indrek Saar ütles, et valget raamatut on vaja, sest see selgitab reegleid pikemaks ajaks.

"See on õige suund ühe riigi juhtimise mõttes – mitte selline välijuhtimise tüüpi, et hüppan hobuse peale ja ratsutamise pealt jagan korraldusi vasakule ja paremale. See on õige suund ühe riigi juhtimise mõttes, mitte selline välijuhtimise tüüpi, et hüppan hobuse peale ja ratsutamise pealt jagan korraldusi vasakule ja paremale," rääkis Saar.

Saar ütles, et valge raamatu esitluse ajastus oli vale, sest praegu on tähtsamaid küsimusi, mis vajavad lahendamist. Justkui koalitsioonile vastuseks teatas tervise- ja tööminister Tanel Kiik riikliku vaktsineerimise juhi ametikoha loomisest.