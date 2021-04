Liimets Lavrovile: mitmete Eesti-Vene lepingutega tuleb edasi minna

Eesti välisminister Eva-Maria Liimets vestles reedel telefoni teel Vene välisministri Sergei Lavroviga Eesti-Vene suhetest, öeldes, et mitmete lepingutega tuleb edasi minna.

Liimets ütles, et naabritena tuleb Eestil ja Venemaal teineteisega suhelda vaatamata erimeelsustele.

"Telefonikõnes tõstatasin olulise kahepoolsete suhete teemana 2014. aastal meie riikide vahel sõlmitud piirilepingu ratifitseerimise küsimuse, millega Eesti ametis olev valitsus on avaldanud valmisolekut edasi liikuda. Jõustunud piirileping annab Eestile ja meie liitlastele väga olulise kindluse. See puudutab nii meie julgeolekut kui ka võitlust organiseeritud kuritegevuse, narkootikumide ja salakauba liikumise ning inimkaubandusega. Leidsime, et konsultatsioone tuleb jätkata," ütles välisminister.

"Mitmed Eesti ja Venemaa jaoks olulised lepingud on veel valmimisjärgus ning nendega on samuti vaja edasi minna. Näiteks maanteetransporti puudutavad kokkulepped, pensionikindlustust käsitleva koostöö muutmine, tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise leping ning samuti vajavad muutmist raudteelepingud," lisas ta.

Ministrid leidsid, et Eesti ja Venemaa piiriülene koostöö on olnud edukas. "Siinkohal annab hea võimaluse piiriülese koostöö uue programmiperioodi (2021–2027) praegu toimuv planeerimine ja sisustamine. Seda arvestades tegin ettepaneku mõelda koostöö elavdamisele keskkonna- ja kliimaküsimustes," rääkis minister Liimets.

Liimetsa sõnul on rahvusvahelistes suhetes Eestile tähtis rahvusvahelise õiguse põhimõtete järgimine, sealhulgas territoriaalse terviklikkuse ja inimõiguste austamine.

"Väljendasin Vene kolleegile tõsist muret sõjalise eskalatsiooni pärast Ukrainas ja selle ümber. Pean oluliseks, et Venemaa täidab endale võetud rahvusvahelisi kohustusi ning pingutab olukorra rahumeelse lahendamise nimel," ütles Liimets.

Minister tutvustas Lavrovile ka Eesti taotlust saada Arktika Nõukogu vaatlejaliikmeks, kus Eesti soovib edendada riikide teaduskoostööd ning aidata kaasa Arktika kestliku arengu tagamisele.

Eesti ja Venemaa välisministrid kohtusid viimati 2015. aastal.