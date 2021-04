Venemaa nõuab Eestilt piirilepingu eest hoidumist viidetest Tartu rahule

Vene välisministeerium andis mõista, et Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud piirilepingu ratifitseerimiseks tuleb Eestil loobuda lepingu ratifitseerimisel viitamisest Tartu rahulepingule.

"Venemaa ja Eesti piirilepingute küsimuses kinnitati üle Venemaa positsioon, et nende ratifitseerimiseks meie riigis on kohustuslik eeltingimus 2014. aastal piirilepingute allkirjastamisel saavutatud kokkuleppe täitmine Tallinna poolt. Jutt on ametliku Tallinna ühemõttelisest loobumisest territoriaalsete pretensioonide esitamisest Venemaale ja igasugustest poliitilistest "täiendustest"," öeldakse Vene välisministeeriumi teadaandes, mis avaldati reede õhtul, pärast kahe riigi välisministrite telefonivestlust. "Venemaal soovitakse näha naabri valmisolekut normaalse, mittevastanduva atmosfääri tekkeks kahepoolsetes suhetes," märkis Vene välisministeerium.

Lisaks teatas Venemaa, et välisminister Eva-Maria Liimetsa tähelepanu juhiti vajadusele astuda konkreetseid samme Eesti-siseste probleemsete küsimuste lahendamiseks, mis on seotud "massilise kodakondsusetuse, venekeelse elanikkonna diskrimineerimise, plaanidega suruda info- ja haridusruumist välja vene keel, venekeelsete meediaväljaannete ning kaasmaalaste liikumise aktivistide poliitiliselt motiveeritud jälitamise, aga ka ajaloo võltsimie katsetega".

Eesti välisministeerium andis reede õhtul teada Liimetsa ja Vene välisministri Sergei Lavrovi telefonivestlusest, mille käigus puudutati 2014. aastal sõlmitud piirilepingu ratifitseerimise küsimust, valmimisjärgus lepingutega edasiliikumist, piiriülest koostööd ja Eesti taotlust saada Arktika Nõukogu vaatlejaliikmeks. Lisaks väljendas Liimets Vene kolleegile tõsist muret sõjalise eskalatsiooni pärast Ukrainas ja selle ümber.