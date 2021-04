Vene vangla ähvardab Navalnõid sundtoita

Navalnõi on kaotanud alates näljastreigi alustamisest kaalus kaheksa kilogrammi.

"Näljastreigi tõsidust nähes ähvardab administratsioon iga päev alustada sundtoitmisega," kirjutas Navalnõi meeskond Twitteris.

Meeskond lisas, et Navalnõi, kes teatas eelmisel nädalal, et tal on palavik ja köha, viidi laatsaretist tagasi kongi. "Arsti ei lubata endiselt tema juurde," kirjutas meeskond.

Twitteri-postituse andmetel kaalub 31. märtsil näljastreiki alustanud poliitik praegu 77 kilogrammi. Ränka seljavalu ja jalgades tuimust kurtnud Navalnõi keeldus toidust protestiks korraliku ravi puudumise vastu vanglas.

Navalnõi kaitsjad, kes teda eelmisel nädalal külastasid, teatasid, et tal on hakanud ka käed tundetuks muutma. Kaitsjad ja toetajad nõuavad, et Navalnõi viidaks üle tavahaiglasse, kuid Kreml teatas, et aktivistil ei ole õigust erikohtlemisele.