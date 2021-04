Graziano: epideemia vähendas EL-i liikmesriikide kaitsevõimet

Euroopa Liidu sõjalise komitee esimees Claudio Graziano ütles teisipäeval, et koroonaviiruse epideemia vähendas liikmesriikide võimet reageerida julgeolekuohtudele. Graziano leidis samuti, et EL peab rohkem tähelepanu pöörama tehnoloogiale ja laiendama koostööd merenduses.

"Koroonaviiruse epideemia tõttu vähenesid liikmesriikide sõjavägede treeningõppused. Samuti on oht, et riigid vähendavad oma kaitse-eelarveid," ütles Graziano.

Graziano juhib 27 Euroopa Liidu liikmesriigi kaitseväe juhtide komiteed.

Eelmisel aastal Euroopa Liidu kaitse-eelarved kasvasid. Militaarajakirja Janesi teatel liikmesriikide kaitsekulutused siiski 2021. aastal vähenevad.

Graziano rõhutas, et EL peab arendama küber- ja hübriidsõja reageerimise võimekust. Samuti hoiatas Graziano tehisintellektist tulenevate ohtude eest.

"On selge arusaam, et peame arendama oma tehnoloogiat ja säilitama oma tehnoloogilise paremuse. Peame investeerima rohkem raha teadus- ja arendustegevusse," ütles Graziano.

Graziano tunnustas ka Hiina sõjaväe tehnoloogilisi edusamme.

"Xi Jinpingi juhtimisel on Hiina läbi viinud aastakümnete kõige ulatuslikuma sõjalise reformi ja moderniseerimise. Hiina eesmärk on muuta oma armee maailmatasemel väeks, mis on võimeline 2050. aastaks võitma sõdu kõikjal maailmas," teatas Graziano.

"Mitte-Aasia riigid tunnevad üha rohkem huvi Aasia vaidlusaluste vete vastu. Peamiselt on huviorbiidis Lõuna-Hiina meri ja Tiwani väin. Mõlemad veeteed on üliolulised maailmamajandusele," teatas Financial Times.

Graziano oli Itaalia kaitseväe endine staabiülem. Aastatel 2007-2010 oli Graziano ÜRO rahuvalvevägede juhataja Liibanonis.