The Times: USA müüb Taiwanile 40 haubitsat

USA-l on Taiwaniga sõlmitud julgeolekupakt.

USA eelmise presidendi Donald Trumpi administratsioon kiitis heaks 20 relvamüüki Taiwanile. USA haubitsamüügi teemalised kõnelused algasid juba siis, kui Trump oli veel ametis.

"Taiwani USA instituut ütles Taiwani valitsusele, et Pentagon teavitab peagi kavandatavast relvamüügist ka USA kongressi," teatas Taiwani veebiväljaanne udn.

Taiwani väinas on pinged viimastel kuudel järsult kasvanud.

Hiina peab Taiwani saart oma territooriumiks ja on lubanud selle vajadusel ka jõuga tagasi vallutada.

"Taiwani küsimus on seotud Hiina põhihuvidega. Kompromissidele pole lihtsalt ruumi. Üks Hiina põhimõte on Hiina punane joon," ütles Hiina asevälisminister Le Yucheng.

Le sõnul on Hiina taasühinemine ajalooline protsess ja seda ei peata ükski jõud.

"Me ei lase Taiwanil kunagi iseseisvuda. Oleme valmis tegema kõik endast oleneva, et toimuks rahumeelne taasühinemine. Me ei anna lubadust loobuda muudest võimalustest. Ükski variant pole välistatud," ütles Le.