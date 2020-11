Eesti ei toeta EL-i peastaabi suurendamist

"Meil on vaja peakorterit. Kui mäletate, siis oli meil kunagi Berlin Plus kokkulepe. See tähendas, et Euroopa Liidu missioonil oli võimalik kasutada NATO peastaapi. Täna ei ole see enam võimalik, sest liikmesriigid ei ole sellega nõus. Seega on meil vaja peastaapi, et missiooni töös hoida. Peastaabi nimi on MPCC Brüsselis," rääkis Graziano "Välisilmale".

"Peastaap peab täitma miinimumnõuded, et operatsiooni käitada ja kontrollida kolme missiooni Malis, Kesk-Aafrika Vabariigis ja Somaalias. Ilma selleta me ei kontrolli asju. Näiteks COVID-19. Suur kriis, suur pandeemia, mis on mõjutanud tervet Euroopat ja maailma ning me ei tea veel, kui ulatuslikult. Seega on väga tähtis koordineemine, käskluste edastamine ja kontroll. Üks peastaap saab otsustada kiiremini, eriti kui 27 liikmel on olemas võimekus hallata, koordineerida, aidata ja toetada, et meie inimestel oleks parem missioon," lisas ta.

Eesti Euroopa Liidu peastaabi suurendamist ei toeta.

"Kevadise koroonalaine ajal juhtisid nad väga tõhusalt EL-i missiooni Malis, koordineerides kogu tegevust. Võiks öelda, et said hästi hakkama. Nüüd liikmesriigid on avaldanud arvamust, et seda staapi tuleks suurendada. Eesti seda hetkel ei toeta, sest operatsioonide maht ei vasta ambitsioonile. Me ei näe põhjust, miks peaks suurendama. Meie ise panustame sinna alles 2022. aastast ühe ohvitseriga," selgitas kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

Tema sõnul on EL-i peastaabi suurendamisest rääkinud eelkõige Saksamaa ja Prantsusmaa.

"Samas tuleb tunnistada, et riikidel on erinevad arusaamad üldse, mida me kuskil tegema peame. Näiteks treeningmissioon Malis - selle üle on pikalt arutatud, kas see peaks olema hoopis otsustavam. Täna treenib Euroopa Liit teatud väeosades Mali armeed. Mis on Prantsusmaa idee ja Eesti seda toetab, et me peaksime minema treenima neid üksusi seal, kus nad kodubaasides on," rääkis Herem.

Kindral Graziano kritiseeris poliitikuid, kes toetavad missiooni, kuid ei taga selle täideviimist.

"Kõik otsused, mida tehakse poliitilisel tasandil, tuleb kinnitada ka praktiliselt ja taktikaliselt. Praegu ei ole see ehk kõige tõenäolisem. Igal juhul tuleb seda liikmesriikidel strateegilise kompassiga otsustada. Ootan ühehäälsust otsustel. Kui aga otsustate teha missiooni, siis tuleb suhtuda sellesse tõsiselt ja osaleda täielikult vastavalt nõuetele," ütles Graziano.

"Päris näpuga näidata ei saa, et mõni pole kuskil midagi panustanud. Aga üldiselt on küll nii - mind pole olnud nende otsuste juures -, et on puudus erinevatest vahenditest, eelkõige strateegiline transport, räägime lennukitest, kopteritest ja muudest vahenditest, mida algse plaani järgi ei ole panustatud. Ja tekib puudus," kommenteeris Herem.

"Teine, mis on ka selline poliitiline ambitsioon - kui riikide valitsused, ministrid otsustavad, et teeme sellise operatsiooni, siis see kõik toimub tänaste tegevuste baasil. Ja soovitakse säilitada ikkagi ka tänaseid võimeid ja tegevusi, olgu need välisoperatsioonid või oma riiklik tegevus. Vot see on see koht, mida Graziano tõenäoliselt silmas pidas, et kui riigid otsustavad teha midagi enamat, siis tuleks ka enamat panustada, sest muidu tehakse tänaste tegevuste arvelt ja siis tuleks kas või ausalt tunnistada, et neid asju enam ei tee, aga üldiselt riigid tunnistada seda ei taha. Ma arvan, et selle tulemusel ongi see, et mõned riigid sõidavad paraadil veidi naljaka varustusega või ei oma piisavalt palju laskemoona, muid varustuselemente oma kodustes ladudes," lisas kindralmajor.