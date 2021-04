Priit Toobal kandideerib kohalikel valimistel taas Keskerakonna nimekirjas

"Kinnitan üle - lähen valimistele Keskerakonna nimekirjas," teatas Toobal sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et soovib lõpetada spekulatsioonid, kas ta paneb kokku oma valimisnimekirja. Toobali sõnul on kindel, et ta kandideerib Keskerakonna nimekirjas.

Toobal kandideeris viimati 2015. aasta riigikogu valimistel Järva- ja Viljandimaal.

Priit Toobal loobus riigikogu liikme kohast sama aasta 18. novembril. 20. novembril tegi riigikohus otsuse, milles leidis, et Toobal ja tema kolleeg Lauri Laasi on süüdi Ivor Onksioni eraviisilisele jälitustegevusele kihutamises, samuti panid Priit Toobal ja Keskerakond toime ametialase võltsimise.

Kohus määras Toobalile aastase tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. Lisaks mõisteti Priit Toobal lõplikult süüdi selles, et ta võltsis Keskerakonna huvides viis kassa sissetuleku orderit summas umbes 110 000 krooni. Tänu sellele sai erakond kasutada tuvastamata päritoluga sularaha.

Priit Toobal on Keskerakonna liige 18. detsembrist 2001.