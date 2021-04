Pfizer: arvatavalt on aasta jooksul tarvis ka kolmandat vaktsiinidoosi

Pfizeri tegevjuhi Albert Bourla sõnul on võimalik, et koroonaviiruse vastu võib vaja minna iga-aastast kaitsesüstimist.

"Me peame vaatama, millised etapid tulevad ja kui tihti me peaksime seda tegema, see pole veel selge," ütles Bourla uudistekanalile CNBC.

"Tõenäoline stsenaarium on see, et meil on arvatavasti vaja kolmandat doosi, kuskil kuus ja 12 kuud ning sealt edasi iga-aastast vaktsineerimist, kuid kõike seda tuleb kinnitada," ütles ta, lisades, et määravat rolli mängivad erinevad COVID-19 variandid.

Teadlased ei tea veel, kui kaua vaktsiinid koroonaviiruse vastu kaitset pakuvad.

Pfizeri aprillis avaldatud uuringu järgi on selle vaktsiin enam kui 91 protsendi ulatuses efektiivne COVID-19 vastu kaitsmisel ning 95 protsenti efektiivne tõsiste COVID-19 juhtumite vastu kuni kuus kuud teise doosi järel.

Hetkel on tarvis rohkem andmeid, et selgitada välja, kas kaitse viiruse vastu on alles ka pärast kuut kuud, kuigi ilmselt on.

Pfizeri ja Saksa ettevõtte BioNTechi väljatöötatud vaktsiin mängib juhtivat rolli USA ja Euroopa vaktsineerimiskampaaniates. Ravimihiid teatas veebruaris, et testib, kas kolmas vaktsiinidoos on tõhus koroonaviiruse tüvede vastu.