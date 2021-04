"Olukorrast riigis": meelt peab saama avaldada, aga ka seal peab korda järgima

Riikoja hinnangul on Tallinnas Toompeal ja Vabaduse väljakul toimunud meeleavaldused nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatustega seotud vaid tinglikult.

"Lõviosa nendest meeleavaldajatest ei ole ju tegelikult seda seaduseelnõu kunagi lugenud ja pigem kõik need meeleavaldused on tingitud ühelt poolt osade inimeste frustratsioonist - ja see frustratsioon on mõistetav -, ja teiste inimeste soovist lihtsalt destabiliseerida olukorda, pingestada olukorda, külvata üles paanikat, mõnel puhul lõigata mingit poliitilist kapitali. Meil on ju väga selgelt välja toodud, et nendel meeleavaldustel väga aktiivsed osalised on ilmselgelt Venemaaga seotud inimesed," selgitas ta.

Riikoja ütles, et kuigi tugevalt relvastatud politseinike kohalolu meeleavalduste juures oli õõvastav, andsid meeleavaldajad tema hinnangul selleks oma käitumisega põhjust.

"Ma saan aru, et politsei eesmärk oli ühest küljest tõepoolest tagada kord ja seadustest kinnipidamine, teisest küljest näidata inimestele ja anda inimestele signaal, et ka politseid peab tõsiselt võtma. Aga kuidas see välja kukkus, on omaette küsimus. Kui vaadata neid pilte sellel olemuselt siiski rahumeelsel meeleavaldusel väga hästi varustatud politseinikest, nimetame neid siis märulipolitseinikeks, eriüksuslasteks või milleks iganes, siis see kõik mõjus natuke õõvastavalt," rääkis ta.

"Aga teisest küljest, oleme ka ausad, need meeleavaldajad on teinud ise selleks omalt poolt kõik, et see nii ka läheks, sest see, kuidas politseinikega käitutakse, kuidas politseinikke sõimatakse, kuidas mingi seltskond, väga vähe tõsiselt võetav seltskond - kord nimetatakse neid "elavateks inimesteks", kord kellekski teiseks - politseinikega käitub seal kohapeal, sotsiaalmeedias, siis aga mida sa siis sellisel puhul teed? Hea sõnaga püüti ju mitu korda ja püüti päris pikalt ja seda head sõna ei kuulanud ju keegi," lisas ta.

Riikoja lisas, et meelt võib ja peab saama avaldada olenemata, kas see põhjus meeldib või mitte, kuid ka meeleavaldustel peab reeglitest kinni pidama.

"Ajad on erilised ja need reeglid ei meeldi kellelegi, aga nendega tuleb leppida, pole parata. See ei tähenda, et sa pead politseile vastu hakkama, sõimlema, nende korraldustele mitte alluma. Kui sa seda kõike teed, siis tuleb ka vastu võtta see, mis sealt tuleb," rääkis ta.

"Aga samal ajal on ikka probleem ka selles, et kui suur osa inimesi tajub ka politsei sekkumist, tegevust või reageerimist n-ö ohuna ja tajub seda mitte korra tagamisena, vaid inimeste maailmavaatelise piiramisena, siis selle koha peal peab politsei mõtlema, kuidas tema käitumine, strateegia ja taktika mõjuvad. Kui politseil on mingid andmed, millele on justnagu ka vihjatud, et sealt oli oodata mingeid suuremaid rahutusi, siis sellest tuleb ka ausalt ja avalikult rääkida. Saan aru, et politsei ei saa hakata ette rääkima, aga tagantjärele selgitada ja põhjendada saab," lisas ta.

Indrek Lepiku hinnangul tuleks samuti meeleavaldusi vaadata mitme nurga alt. "Osalt saab öelda, et inimesed on õigustatult tänavatele tulnud, aga teisalt on seal ikka märkimisväärne osa ka oportuniste," selgitas ta.

Lepik ütles, et inimestel on õigus meelt avaldada, kuid ta ei leia, et meeleavaldajate kritiseerijad on nende inimeste õiguste vastu.

"Ma arvan, et siin ongi selle teema lahkamisel ilmselt ei tasu astuda selle reha otsa, et hakata seda kuidagi puhtfundamentaalselt mingist õiguste küsimusest lahkama, puhtalt seetõttu, et ühtpidi on neil inimestel täielik õigus seal meelt avaldada ja nad on ju ka saanud seda teha, aga teisalt ma ei arva küll, et nende inimeste kritiseerimine on mingi inimeste õiguste vastu vaidlemine. /.../ Ma arvan, et märkimisväärne osa nendest meeleavaldajatest on otsinud seda konflikti politseiga, on initsieerinud, provotseerinud seda," rääkis Lepik.