Matkakorraldajad otsivad piirangute ajal erinevaid lahendusi

Kehtivad koos liikumise piirangud on keerulisse olukorda pannud matkateenuse pakkujad, kes otsivad tegutsemiseks mitmesuguseid võimalusi, et mitte minna reeglitega pahuksisse.

Eesti Matkaliidu presidendi Ingrid Kuligina sõnul on paljud matkateenuse pakkujad keerulisel ajal muutnud oma tegevust, näiteks on hakatud rohkem pakkuma matkavarustuse renti. Lisaks on tegutsetud tulevikku silmas pidades.

"Näiteks kanuuteenuse pakkujad on hakanud kanuusid rentima, et niigi palju tuleks sisse. Ja mitmed organisatsioonid on oma turundustegevusele palju tähelepanu pööranud. Mitmetel on läinud kodulehed paremaks. Ja kui jälgida matkakorraldajate Instagrami ja Facebooki sõnumeid, siis uued matkad on tulemas. Praegu käiakse luurematkadel ja materjali vaadatakse juurde. Usun, et paljudel korraldajatel tuleb midagi uut," ütles Kuligina.

Ida-Virumaal on Alutaguse matkaklubi korraldanud huvilistele loodusega tutvumiseks automatku. Juhtautos olev giid tutvustab ümbrust peamiselt tänapäevase tehnoloogia abil ja huvikohta jõudes liiguvad koos ühes autos sõitvad inimesed.

"Keeruliseks teeb see, et objektide juures on vaja ikkagi autost välja minna ja seal on vaja meelde tuletada, et ärge minge kõik korraga, et me ootame kõik ära," rääkis Kuligina.

Matkakorraldajad loodavad, et valitsus leevendab sel nädalal vähemalt neid piiranguid, mis kehtivad looduses liikumisel.