Lutsar ei saadaks reisilt tulnud koroonanegatiivseid lapsi isolatsiooni

Kuidas olete rahul nakatunute arvu languse kiirusega? Juhul kui jääme praegusele platoole, on see ühiskonna avamiseks liiga kõrge?

Tõenäoliselt me jäämegi kuhugi platoole. Küsimus on selles, kui kõrgele platoole me jääme. Praegune platoo on liiga kõrge, et sinna jääda. Õnneks ei ole juhtumeid väga tõsiselt juurde tulnud lõuna poole, aga Ida-Virumaa numbrid on seisma jäänud, Tallinn-Harjumaa tuleb päris ilusti alla. Aga siin ja seal on siiski numbrid ka suuremaks läinud. See Eesti näitaja tuleb küll vaikselt allapoole, aga aga mitte sellise tempoga nagu nädal või paar olnud. Selline tempo võib-olla enam nii kiirelt ei jätku, aga me siiski loodame, et need numbrid tulevad allapoole.

Kui me räägime piirangute lõdvendamisest ja vaatame seda seisu, mis, meil praegu numbritega, siis kas me koolide osas võime ikkagi otsustada, et algkooli võiks avada?

Kõik need otsused on valitsuse otsused. Teadusnõukoda annab ainult nõu. Ja kui me nüüd vaatame nendele numbritele otsa, siis me näeme ka, et meil on korralikud piirkondlikud erinevused. Mõnedes piirkondades on siiski nakatumise näitajad 200 ringis. Ma saan aru, et piirkondlik avamine tekitab ebavõrdsust, aga aga siin ongi valitsuse otsustamise küsimus.

Koolide avamise suhtes annab kindlust ka see, kui meil õpetajad on vaktsineeritud. Aga samas me peame arvestama, et ükskõik, mida me lahti teeme, sealhulgas ka koole, siis see võib jälle neid numbreid suuremaks tõsta.

Meil on praegu ka niisugune niisugune hooaeg, kus on aknaid võimalik lahti teha ja kus on ka mingisugust õpet võimalik õues teha.

Üks teema, mis otseselt koole puudutab, on see, et osa inimesi on sõitnud lastega puhkusereisile lõunamaale. Kas need lapsed, kes saabuvad nädalavahetusel tagasi Eestisse, peaks olema nädal aega kindlasti kodus isolatsioonis?

Kõigepealt tuleks teha lennujaamast test. Ükskõik missugusest riigist te tulete. Eestis on suhteliselt vähe LAV-i tüve. Õnneks need numbrid ei ole väga tõusnud. Küll aga on minu tähelepanu sellel, et LAV-i tüvel on ka tekkinud natuke rohkem kohalikku levikut. Brasiilia tüve ei ole meil üldse olnud, aga me teame, et on riike väljaspool Lõuna-Ameerikat, kus Brasiilia variandid on olemas.

Nii, et kõige esimene reegel oleks olnud, et me sel koolivaheajal puhkama puhkama ei lähe väljaspoole Eestit. Aga kui on mindud, siis tuleb teha test. Kui see lennujaama test on tehtud ja see on negatiivne, mingeid haigussümptomeid ei ole, siis ma ei näe väga suurt vajadust, et lapsed peaks edasi kodus olema. Kui on haigussümptomid, siis loomulikult.

Kas kohvikute välialad-terrassid võiksid tulla järgmisest esmaspäevast kasutusse? Kui linnas ringi käia, siis on näha, kuidas inimesed on järjekorras, et osta kohvi, siis istutakse kõik pargipingil kambakesi koos. Tartu kesklinn oli nädalavahetusel on inimesi paksult täis. Võib-olla hajutamise seisukohast on mõistlikum, kui osa neist istuks kohvikute välialadel kindlate reeglite alusel?

Kindlasti on siin mõtlemise koht. Siin on tegelikult ilmal suurem võim kui teadusnõukojal. Aga midagi ei ole veel möödas. Igasugused rahvakogunemised, kus inimesed on tihedalt koos, soodustavad viiruse levikut.

Samas ma saan väga hästi aru, et ilmad on ilusad ja inimesi kisub õue ja õues olemine on hea.

Meie loogika on olnud, et kõike korraga mitte avada, teha seda etapiliselt.

Aga jah - kohvikute õuealad - kindlasti on see diskussiooni koht.