Tervisedeklaratsiooni tuleb hakata täitma enne tagasilendu Eestisse

Alates 5. aprillist tuleb kõigil Eestisse saabujatel täita tervisedeklaratsioon. Sinna paneb inimene kirja enda kontaktandmed, aga ka riigid, kustkaudu ta Eestisse tuli. Kõige lihtsam on deklaratsiooni täita veebis, selleks leiab terviseameti kodulehelt vastava lingi.

Need, kes internetis oma andmeid edastada ei oska, võivad deklaratsiooni ka välja printida. Ühtlasi jagatakse ankeete lennujaamas ja sadamas.

Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe ütles, et praegu peavad kõik lennujaama saabuvad inimesed läbima piirikontrolli.

"Kui enne selle piirikontrolli teostamist peavad inimesed täitma veel paberil ankeete, siis mitme lennuki korraga saabumisel tekivad sinna päris pikad järjekorrad ja tõesti, inimeste hajutatuse nõuet ei ole võimalik mitte kuidagi täita, kahjuks," rääkis Pärgmäe.

Et probleemi lahendada, andis terviseameti peadirektor Üllar Lanno välja uue korralduse.

Alates esmaspäevast tuleb tervisedeklaratsioon esitada juba enne reisi alustamist. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et Eesti teavitab kohustusest ka Eestisse lendavaid lennufirmasid.

"See tähendab, et enne lennule minekut chek-in-is kontrollitakse, kas tervisedeklaratsioon on täidetud või mitte. Ja see on selles mõttes meile väga vajalik, et vältida inimeste kogunemist Tallinna lennujaamas."

Eero Pärgmäe täpsustas, et kui inimene veebis tervisedeklaratsiooni ära täidab, saab ta oma meiliaadressile kinnituse.

"Ja seda ta peabki näitama lennujaama töötajale, kui ta seda küsib."

Pärgmäe lisas, et lennufirmadele teatati Eesti uutest regulatsioonidest teisipäeval ehk ka deklaratsiooni võidakse küsida alates teisipäevast.

"Aga kuna lennujaamad on selliste regulatsioonimuudatustega harjunud, siis suure tõenäosusega antakse veidi aega kohanemiseks. Kui tänasel hetkel lähevad lennukile inimesed, kes ei ole seda deklaratsiooni täitnud, siis nad jätkuvalt saavad täita selle Eestis kohapeal."

Pärgmäe sõnul on Eesti inimestel alati võimalus kodumaale naasta. See tähendab, et kui inimene internetti kasutada ei oska ja soovibki deklaratsiooni Eestis täitu, siis lennukilt maha ei jäeta teda ka edaspidi.

"Ma julgen arvata küll, et ei jäeta. Aga kuna see sisseelamine võtab aega, siis edaspidi võib siin olla selgitamist erinevatele lennujaamadele. Me oleme ka ise selleks valmis."

Pärgmäe tõi paralleeli Läti ja Leeduga. Ka nemad küsivad tervisedeklaratsiooni ja umbes 95 protsenti ankeetidest täidetakse internetis.

Kohustus täita tervisedeklaratsioon juba enne reisi algust kehtib kõigile Eestisse tulijatele. Siiski ei korraldata seda igal piirilõigul ühtemoodi. Näiteks lõunapiiril pidevat kontrolli ei ole ja seal loodab riik inimeste aususele.

Terviseameti iganädalased aruanded näitavad, et viimasel ajal on kasvama hakanud välismaalt toodud haigusjuhtude osakaal. Kui neli nädalat tagasi oli välismaalt nakkuse saanud iga sajas haigestunu, siis läinud nädalal juba iga 27. juht. Kusjuures iga kolmas välismaalt toodud haigusjuht pärineb Egiptusest.