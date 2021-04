Mõnedes koolides on õpetajate vaktsineerimine teise doosiga topanud

Mitu kooli on andnud märku, et neil nädalatel toimuma pidanud õpetajate vaktsineerimine AstraZeneca teise doosiga on edasi lükatud. Ei terviseametil ega sotsiaalministeeriumil ole selle probleemi kohta infot.

Veebruaris AstraZeneca vaktsiiniga kaitsepoogitud õpetajatel pidi aprillis kätte jõudma teise doosi aeg. Nii mõnelegi koolile on aga teatatud vaktsineerimisaja edasilükkamisest. Mitmed neist andsid sellest märku haridusminister Liina Kersna piirangute leevendamist puudutava sotsiaalmeediapostituse kommentaariumis.

Kohila vallas asub kaks kooli: Kohila gümnaasium ja Kohila mõisakool. Kohila vallavanem Uku Torjus kinnitas ERR-ile, et mõlema kooli õpetajate vaktsineerimine teise doosiga on edasi lükatud.

Kohila mõisakooli õpetajad käisid oma esimest vaktsiinisüsti saamas Rapla haiglas. Siis anti neile teada, et teine doos süstitakse 19. aprillil. Kui tähtaeg aga kätte jõudma hakkas, helistati haiglast kõigile õpetajatele eraldi ja teatati vaktsiinisüsti edasilükkamisest. Põhjust õpetajatele ei nimetatud.

Kohila gümnaasiumi direktor Kirsti Solvak sai aga hiljuti kirja, milles anti teada, et õpetajate vaktsineerimine on edasi lükatud. Kui alul pidid õpetajad saama teise doosi AstraZeneca vaktsiini kaheksa nädalat pärast esimest doosi, siis nüüd lükati kahe süsti vahe neli nädalat edasi ehk see on 12 nädalat. Tõsi, kahe vaktsiinisüsti vahe võibki olla kuni 12 nädalat ja Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon võttis mõni aeg tagasi vastu otsuse, et soovitatav ongi pidada vahet 12 nädalat, ent selle juurde öeldi ka, et kõik, kellele esimest süsti tehes anti teada uus vaktsineerimisaeg kaheksa nädala pärast, neil jääb see kehtima. Kohila gümnaasiumi puhul aga on see nüüd ära muudetud.

Samas naabervallas Raplas on kõik õpetajad saanud oma teise vaktsiinisüsti õigeaegselt.

Ka Viimsi kooli õpetajad kurtsid, et teine vaktsiinidoos on edasi lükatud. Vaktsineerimine pidi toimuma selle nädala algul, kuid kui aeg kätte jõudis, oli vaikus.

Viimsi kooli kommunikatsioonijuht Lea Pullerits kinnitas esmalt ERR-ile, et infot, millal teine vaktsiinidoos tuleb, ei ole.

"Me lihtsalt ootame infot, millal saame teise doosi," ütles ta, lisades, et algusest peale hoiatati, et vaktsineerimisaeg võib muutuda ning sellises olukorras on ka teised koolid üle Eesti.

"See info võib tulla väga ootamatult, et järgmine päev tulge. Oleme valmis kohe reageerima," lisas Pullerits.

Mõni tund hiljem andiski Pullerits teada, et info vaktsiinide saabumisest laekus ning selle nädala teises pooles saavad õpetajad oma teise doosi ikkagi kätte. Nende vaktsineerimist korraldab erakliinik Fertilitas.

Ülevaade vaktsiinipuuduses koolidest puudub

Kui paljudes koolides üle Eesti probleeme teise vaktsiinidoosi saamisega on, terviseamet ega sotsiaalministeerium öelda ei osanud.

Kui terviseameti kommunikatsioonijuht viitas vahepeal tekkinud AstraZeneca tarneraskustele, siis vastne vaktsineerimise projektijuht Marek Seer välistas vaktsiinipuuduse: "Kooli täpsusega vastata ei oska, aga teised doosid ei peaks olema edasi lükatud. Vaktsiinipuudus ei saa olla põhjuseks."

Ka tervise- ja tööminister Tanel Kiik väitis, et teiste dooside varu on riigil olemas.

"Anonüümse murega on raske aidata," kommenteeris Kiik.

Sestap soovitas Kiik koolidel või omavalitsustel, kus teise doosi süstimine on edasi lükatud, pöörduda otse kas terviseameti, haigekassa, sotsiaalministeeriumi või Marek Seeri poole.