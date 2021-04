Inteli tegevjuht: kiibitarnete piirangud võivad kesta mitu aastat

"Maailmajandust mõjutavad tarnepiirangud kestavad seni kuni juurde tuleb rohkem võimsust. Siis saab alles rahuldada kiibinõudlust. See võtab lihtsalt aega. See on nagu uute tehaste ehitamine" ütles Gelsinger.

Kiipide ülemaailmne puudus segab tootmist erinevates sektorites. Kiipide puudusest on mõjutatud nii auto- kui elektroonikatööstus.

Valge Maja ametnikud kohtusid aprillis kiibitööstuse juhtidega. USA president Joe Biden lubas investeerida sektorisse 50 miljardit dollarit.

"Vajalikus mahus vajalikud investeeringud on tohutud," ütles Gelsinger.

"Intel teatas neljapäeval, et ettevõtte esimese kvartali müük langes üks protsent. Firma puhaskasum oli 3,4 miljardit dollarit. Käive 19,7 miljardit dollarit. Inteli aktsia langes selle tagajärjel kolm protsenti," teatas The Wall Street Journal.

Gelsinger sai Inteli tegevjuhiks 2021. aasta alguses. Tema juhtimisel koostas ettevõte ambitsioonika strateegia, mille eesmärk on saada maailmas juhtivaks kiibitootjaks. Gelsinger lubas investeerida Arizona osariigi pooljuhtide tehase ehitamiseks 20 miljardit dollarit.

"See on Inteli jaoks pöördeline aasta," ütles Gelsinger neljapäeval.

Intel on viimastel aastatel turuosa kaotanud Aasia konkurentidele. Samuti on USA-s suurenenud konkurents. USA tehnoloogiafirma Nvidia Corp tõusis eelmisel aastal kõige väärtuslikumaks Ameerika kiibifirmaks. Turuosa suurendas eelmisel aastal veel teine kiibifirma- AMD.

"Intel loodab tuge saada Washingtonilt. Pentagon plaanib rahastada kodumaist kiibitootmist, et tugevdada riigi julgeolekut," teatas The Wall Street Journal.