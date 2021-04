Biden arutas USA suurfirmade juhtidega pooljuhtide nappust

Valge Maja teatel ühines Biden põgusalt aruteluga, mida juhatasid riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, riikliku majandusnõukogu direktor Brian Deese ja kaubandusminister Gina Raimondo.

19 ettevõtte seas, mille juhid kohtumisel osalesid, olid General Motors, Intel, Northrup Grumman ja Alphabet/Google.

"Kohtumisel keskenduti sammudele USA tarneahelate tugevdamiseks pooljuhtide ja teistes võtmevaldkondades," märkis Valge Maja.

Pooljuhtide kriis on mõjutanud rängalt USA autotootmist. General Motors, Ford ja teised autotootjad on ajutiselt sulgenud mõned tehased või vähendanud tootmist.

Puudus on pannud muretsema ka elektroonikasektori, mis võib tõsta populaarsete seadmete, nagu mängukonsoolid ja tahvelarvutid hindu.

Pooljuhtide teemaga tegeleb ka EL

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks haarata 2030. aastaks endale 20 protsenti maailma pooljuhtide turust, et tehnoloogia vallas USA ja Hiinaga konkureerida. Uue kava järgi plaanib Euroopa Komisjon arendada aastakümne lõpuks välja ka EL-i esimese kvantarvuti, et valmistuda uueks, kiiremaks digiajastuks.

Pooljuhid on oluline komponent kaupadele nagu autod ja mobiiltelefonid, kuid praegu on neist maailmas nappus ning Euroopa sõltub nende osas Hiinast ja Ühendriikidest. Pooljuhtide turu suuruseks hinnatakse 440 miljardit eurot.

Defitsiit, mille taga on muu hulgas ka tarneahelad segi paisanud koroonaviiruse pandeemia, on sundinud osa suurtootjaid tootmisliine ajutiselt peatama.

"Me olime esimesed, kes läinud aastal häirekella lõid," ütles Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Thierry Breton ning kutsus Euroopat tootmist aastakümne lõpuks kahekordistama.