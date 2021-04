Tartus avatakse Supilinna kassidele pühendatud aianäitus

Tartus Supilinna hoovides on ikka ja alati ringi jooksnud kassid, kes kodumajast kaugemale uitavad, julgelt linnaosa avastavad ja ka võõrastes aedades end mugavalt tunnevad. Pühapäeval avatakse ühes sellises aias näitus, mis on just nendele kassidele pühendatud.

Herne tänava aias on töö käinud juba mitu nädalat. Kunstnik Maria Evestus on aiale maalinud juba üle 30 kassi, viimased vajavad veel lõpetamist. Kassid, kes aiale maalitud saavad, on pärit Supilinnast ja maalitud kassigraaf Helen Rae fotode järgi.

"Ma tahtsin harjutada kaamerat ja kassid on hästi head õpetajad. Nad on kaugel ja sa pead alguses hiilima. Kui sa oled amatöör, siis see väga hästi õpetab," lausus Rae.

"Alguses me rääkisime kusagil 20 kassist, aga kui me tegema hakkasime, siis muudkui järjest rohkem tekkis Helenil kasse kaamerasilma ette. Ja nüüd meil on umbes 30 kassi siin. Tõenäoliselt tuleb veel juurde," ütles kunstnik Maria Evestus.

Heleni enda kass Käbi jälgib aknast hoolega oma kaaslaste jäädvustamist. Ka Käbi ise on aial oma koha leidnud. Mõte kassid aiale maalida küpses tegijate peas rohkem kui pool aastat, sest säärasest kassipidamisest saab varsti ilmselt ajalugu.

"Siin juba ehitavad uut linnaosa ja paratamatult Supilinnast saab kesklinna osa, kus on võib-olla natuke viisakamad reeglid, kui vanas heas Supilinnas olid. Kassid kipuvad lillepeenardesse sirtsutama ja kaevavad kindlasti. Inimene teeb roosipõõsa ja siis tuleb üks kass, kes on vabakäigu peal. Tegelikult linna seaduse järgi ei tohi kassid ju vabalt käia. Me mõistame seda mure, aga me mõtlesime, et teeme väikse ninanipsu. Et käivad küll (vabalt)," lausus Rae.

Värske legend räägib, et kui näha aiale maalitud kassi sellesama aia ees istumas, toob see üheksa aastat head õnne. Helen ja Maria loodavad teada saada ka kõigi aiale maalitud kasside nimed.

"Need nimed, mis me kätte saame, me ka siia aia peale kasside juurde kirjutame. See annab lisamõõtme juurde, mälestuseks. Et kui kuskil 10 kuni 20 aasta pärast on juba täiesti uued kassid Supilinnas, siis see on siuke hetk ajas, mis me tabasime," lausus Evestus.