Eelmisel nädalal teatati seitsmest tõsisest koroonavaktsiini kõrvaltoimest

Kokku kirjeldati Eestis eelmisel nädalal AstraZeneca vaktsiini saanutel kõrvaltoimeid 22 juhul, Pfizer/BioNTechi vaktsiinil 41 juhul ja Moderna vaktsiinil kaheksal juhul.

Valdavalt oli tegemist lihtsate kõrvaltoimetega. Seitsmel juhul anti teada vaktsineeritutel tõsisematest võimalikest kõrvaltoimetest. Ravimiameti teatel ei pruugi aga teatatud kaebused olla seotud vaktsiiniga.

"See tähendab, et teavet ei tohi tõlgendada selliselt, nagu oleks kõikide nende kaebuste põhjuseks vaktsiin. Üksnes üksikasjalik ja kõikide olemasolevate andmete teaduslik hindamine võimaldab teha järeldusi vaktsiinist saadava kasu ja võimalike riskide kohta. Avaldame need andmed, et kõikidel oleks juurdepääs teabele, mida kasutame COVID-19 vaktsiinide ohutuse hindamisel," märkis amet.

Pfizer/BioNTechi vaktsiini puhul teatati eelmisel nädalal enam kui kümne vaktsineeritud inimese nakatumisest koroonaviirusesse.

Pfizer/BioNTechi puhul teavitati ravimiametit ka ühest surmajuhtumist, kuid amet peab põhjuslikku seost ebatõenäoliseks.

Üldpilt - kõrvaltoimeid 0,83 protsenti

Koroonavaktsiinidega on Eestis ajavahemikus 27. detsember kuni 26. aprilli hommik tehtud 411 580 doosi. Neist 247 300 doosi on tehtud Pfizer/BioNTechi, 30 485 Moderna ning 133 795 AstraZeneca vaktsiiniga.

Ravimiametile on sellel perioodil saadetud 3430 kõrvaltoime teatist, mis on 0,83 protsenti kasutatud vaktsiinidoosidest.

Neist 1014 teatist on seoses Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga, 67 teatist Moderna ja 2349 teatist AstraZeneca vaktsiiniga.

AstraZeneca vaktsiin - 22 teatist

AstraZeneca vaktsiiniga seoses anti eelmisel nädalal teada 22 kõrvaltoimest.

Teada anti 61-aastasel mehel tekkinud trombotsütopeeniast, mille nähud olid muu hulgas jäsemetel täppverevalumid, verevalumid süstekohal, vereliistakute vähesus vereanalüüsis. Patsient sai ravi ja on paranemas. Ravimiamet peab seost vaktsiiniga võimalikuks, sest trombotsütopeenia on AstraZeneca vaktsiini teadaolev kõrvaltoime.

Lisaks anti teada 72-aastasel naisel tekkinud nägemishäirest - silma võrkkesta irdumine - kuuendal päeval pärast esimest vaktsiiniannust. Patsient vajas kirurgilist ravi.

59-aastasel naisel teatati süvaveeni tromboosi tekkest teisel päeval pärast vaktsiini teist annust. Ravimiamet ei pea põhjuslikku seost tõenäoliseks, kuna patsiendil on kaasuvad haigused ja mitmed tromboosi riskifaktorid.

38-aastasel naisel teatati peavalusündroomi ja valgustundlikkuse tekkest, mis on kestnud üle kuu ja vajab ravi.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone. Lisaks kirjeldati nõgestõve ja huuleturse teket, jäseme valu, hingamisraskust, nahatundlikkushäireid, seljavalu, verevalumeid, menstruaaltsükli häireid, kuulmise nõrgenemist ja kohinat kõrvus.

Pfizer/BioNTechi vaktsiin Comirnaty - 41 teatist

Eelmisel nädalal teatati Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga seoses 41 kõrvaltoimest.

Vaktsiini ebaefektiivsust ehk haigestumisest kerge kuluga koroonasse kirjeldati 11 teatises. Neist kaheksa teatist on ühes hooldekodus kõigi vaktsineeritud elanike testimisel saadud andmetest: kokku testiti 31 hooldekodu elanikku, kellest 15 oli test negatiivne, kaheksal juhul oli test positiivne, kuid eakatel sümptomeid ei esinenud, ning kaheksal juhul oli test positiivne koos kerge haigestumisega.

Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga seoses anti teada kahest tromboosi juhust: aju basilaararteri tromboos 79-aastasel naisel ning surmaga lõppenud kopsuarteri trombembooliast 74-aastasel naisel. Ravimiamet ei pea vaktsiini põhjuslikku seost tõenäoliseks, sest tegemist on kroonilisi raskeid haigusi põdevate patsientidega ning trombi teke võib olla tingitud põhihaiguse tüsistustest.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone, mis kestsid mõne päeva (üksikutel juhtudel kauem). Lisaks kirjeldati köha, kurguvalu, mädakollet suulaes ja rinnanäärmes, naha tundlikkushäireid, veresuhkru taseme kõikumist, psoriaasi ägenemist, südamevaevusi, jäsemevalu ja liigesturset.

Moderna vaktsiin - kaheksa teatist

Moderna vaktsiiniga seoses anti eelmisel nädalal teada kaheksast kõrvaltoimest.

Teada anti ühest tromboosi juhust: silma tsentraalveeni tromboos 66-aastasel naisel. Ravimiamet peab põhjuslikku seost vaktsiiniga ebatõenäoliseks.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone. Lisaks kirjeldati ninaverejooksu, hüpertensiooni, igemevalu, valu suus, köha, kõhuvalu, jäsemete raskustunnet.