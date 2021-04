California kuberneri võitlus ametisse jäämise eest neelab miljoneid

Gavin Newsom vaktsineeriti möödunud nädala lõpus telekaamerate ees. Kuberner rõhutas, et osariik on edukalt koroonaviiruse vastu võidelnud, kuid ei maininud kordagi tagasikutsumiskampaaniat, mis on kogunud piisavalt allkirju erakorraliste valimiste algatamiseks.

"Tunneli lõpus on ere valgus. Mitte lihtsalt valgus, vaid ere valgus," lausus Newsom.

California on üks 20 osariigist, kus kuberneri tagasikutsumine on võimalik ja allkirjade kogumine ei ole midagi ebatavalist. Viimase 60 aasta jooksul on iga kuberner pidanud tagasikutsumiskampaaniaga silmitsi seisma, kuid seni on neist õnnestunud vaid üks. 2003. aastal valiti näitleja Arnold Schwarzenegger kuberner Gray Davise asemele.

"See on California poliitika osa. Kui see ei meeldi, siis tuleks leida mõni teine osariik, kus kandideerida," leidis endine California kuberner Gray Davis.

Pandeemia alguses kiideti Newsomit kiirete ja tõhusate piirangute eest, kuid mida aeg edasi, seda rohkem hakkas elanike kannatus lõppema. Viimane piir jõudis kätte siis, kui Newsom ei pidanud kinni oma soovitustest. Ajakirjanikud tabasid ta õhtusöögil lobistidega, kus ei kantud maske ega hoitud suhtlusvahemaad. Seejärel hakkasid kuberneri toetusnumbrid kiiresti kukkuma.

"Me oleme kõik inimesed. Me kõik mõnikord eksime;" ütles Newsom ise.

Newsomi tagasikutsumiskampaania algas tegelikult juba enne pandeemiat, kuid viimastel kuudel kogutud allkirjade hulk näitab, kui palju on koroonaviirus California poliitikat mõjutanud. Ühelt poolt on osariigil suured eelarvereservid, väike uute nakatumiste hulk ja kiire vaktsineerimine. Teisalt ollakse teistest maas koolide taasavamisega ja töötuse määr on riigi üks kõrgemaid.

"Kui pandeemia algas, siis oli kiiresti selge, et kuberner ei ole pädev. Selge on see, et paljud inimesed soovivad, et ta ametist lahkuks," lausus Gavin Newsomi tagasikutsumiskampaania pressiesindaja Randy Economy.

Tagasikutsumiskampaaniat toetavad paljud väikeettevõtete omanikud. Angela Marsdeni Los Angelese restoran on karmide piirangute tõttu olnud aasta jooksul rohkem suletud kui avatud.

"Meil on poliitikud, kes otsustavad ja valivad, kes on hädavajalikud, kes on piisavalt olulised, et töötada ja toita oma perekondi ja kes ei ole," rääkis Marsden.

Viimase kuu aja jooksul on California hakanud vaikselt avanema ja piiranguid on leevendatud. Kriitikud Newsomi erakonnast ei ole kindlad, et tema hiljutised otsused lähtuvad rahvatervisest, vaid on mõjutatud tagasikutsumiskampaaniast. Peamiselt on aga demokraatiad üritanud näidata ühtsust. Seni pole keegi erakonna seest otsustanud tema vastu kandideerida.

"Kuberner peaks tegema seda, mida ta seni on teinud. Inimeste jaoks ei ole midagi olulisemat, kui selle pandeemiaga ühele poole saamine. Koole ja ärisid taasavatakse ja kui inimesed näevad seda oma silmadega, siis hakkavad nad tundma, et nende tulevik on helgem," lausus Gray Davis.

California on äärmiselt demokraatlik osariik, mistõttu on vähetõenäoline, et Newsom lõpuks välja hääletatakse. Valimiskampaania on aga juba alanud ja mõlemad erakonnad kulutavad võitluseks miljoneid dollareid.