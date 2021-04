Viljandi spaahotelli arendaja otsib ehitajat

Rakvere Aqva spaa juhataja Roman Kusma, kas Viljandi järve äärde kavandatava spaahotelli ja veekeskuse projekt on valmis?

Jaa, Viljandi spaahotelli põhiprojekt on valmis ja see on ka välja antud kümnekonnale Eesti suuremale ehitajale, kes on võtnud vaevaks meile hinnapakkumise teha. Mitu hinnapakkumist tuleb, me täna veel öelda ei oska, aga loodame, et neid tuleb päris palju.

Kui palju on ehitajal aega hinnapakkumise tegemiseks?

Me andsime ehitajale päris palju aega. Kuni 20. maini on neil aega seda teha, aga me saatsime pakkumise välja juba üle nädala tagasi. Nii et tegelikult üle kuu aja on aega seda hinda teha. Ja sellega olid kõik päri, et see on piisav aeg, et piisavalt järele mõelda ja adekvaatne hind teha.

Ajad on väga heitlikud ja räägitakse ehitushindade ja materjalide kallinemisest. Kui suur on oht, et te ei suudagi leida ehitajat, kes spaahotelli normaalse hinna eest valmis ehitaks?

Praegu on tõesti vastu ootusi ehitushinnad tõusnud. Kui eelmisel suvel või sügisel räägiti rohkem sellest, et koroonakriis toob kaasa ehitushindade languse, kuna objekte võib-olla nii palju ehitada pole, siis tegelikult seda juhtunud ei ole. Ja eelkõige on tõusnud ehitusmaterjalide hinnad. On teras tõusnud, on puit kallinenud ja see on viinud selleni, et kogu ehituse hind on mingil määral tõusnud.

Ma ei hakkaks praegu ennustama, kui palju spaahotell võiks oodatust kallimaks minna. Me oleme ikkagi optimistid, et meile tehakse konkurentsivõimeline hind ja me suudame ikkagi oma ehitusega edasi minna juba sellel suvel. Kuid, nagu te juba ütlesite, elu on heitlik ja me isegi ei tea, mis võib juhtuda kuu aja jooksul. Võib-olla tõesti tuleb 50 protsenti kallim hind, kuid siis on selge, et me oleme sunnitud projekti nii-öelda ootele jätma ja ootama, kuni hinnad jälle langevad.

Seda ei maksa karta, et ehitushinnad jäävadki nüüd kuskile väga kõrgele. Sest kui me näiteks räägime terase hinnast, siis terase hind on ka enne maailmaturul tõusnud. See on nagu börsihind, mis mingil hetkel tõuseb ja siis jälle langeb. See siis sõltub tõesti juba maailmaturust ja nõudlusest.

Te olete juba investeerinud ehitusprojekti tellimisse ja muudeks kulutusteks ligi kaks miljonit eurot ja nüüd oleks raske uskuda, et te ei tahagi selle projektiga edasi minna. Ehk et millal võib parimal juhul ehitus alata?

Kui saame 20. mail pakkumised, läheks nädal aega kaalumisele ja vaagimisele. Ja kui parimal juhul tuleb tõesti ikkagi väga hea hind, ega siis me võime ehitajale juba mai lõpus stardi anda. Millal reaalselt kopad müttama hakkavad, vast läheb ikkagi veel kuu aega, sest ehitaja vajab pööramiseks ja tegutsemise alustamiseks aega. Reaalselt võiks ikkagi võib-olla pärast jaanipäeva midagi ka toimuda juba.

Kes on projekteerija ja kas te saate täpselt sellise hoone, mida lubasite rahvale või on vahepeal midagi muutunud ka?

Projekteerija on Koko Arhitektid. Projekt on kindlasti natuke paremaks läinud. Aga suurusjärgus kõik see, mis oli pärast arhitektuurikonkurssi, näiteks maja kuju on täpselt selline, nagu ta oli, kuid kindlasti on ta muutunud rohkem nüansirikkamaks, rohkem on detaile välja tulnud.

Ja seest on hoone muidugi väga palju arenenud. Nii veekeskus, saunakeskus, restoranid, spaapool ja konverentsikeskus, seal on toimunud kindlasti arenguid ja ikka paremuse ja konkreetsuse suunas.