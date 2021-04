Keskerakonna aseesimees soovitab RES-i vastu võtmata jätta

Karilaid teatas, et soovitab valitsusel väga tõsiselt kaaluda, kas ikka on vaja sel neljapäeval anda kooskõlastus esitatud riigieelarve strateegiale.

"Tervisekriisis kärpida sellistes valdkondades nagu laste huvitegevus, siseturvalisus, investeeringute ja laenuraha pidurdamine, pole tark suund. Kärbete ja koondamise plaane oleks mõistlik kaaluda peale pandeemiat. Samuti kaitsevõime ei saa olla vastuoluliste sõnumitega. Tervisekriisi eesliinile oleks vaja suuremaid kompensatsioone. Need on mõningad märksõnad. Ja selline dokument peaks liikuma läbi riigikogu," kirjutas Karilaid sotsiaalmeedias.

Karilaid täpsustas ERR-ile, et RES-i dokument vajaks pausile panemist. Karilaiu sõnul oleks mõistlik, kui see dokument tuleks riigikokku.

"Kui valitsus selle neljapäeval läbi koputab on näha, et suve teises pooles tulevad sellega väga suured pinged," sõnas Karilaid.

Karilaid rääkis, et valitsus võiks veelgi kaasata laenuraha ja jätkama ka teedeehituse ja aktiivse ehitusega majanduses. Ta ütles, et ei nõustu reformierakondlase Maris Lauri jutuga, et liiga suurte ehitusmahtudega võib majandus üle kuumeneda.

Karilaiu sõnul hakkab Reformierakonna eelarvetasakaalu ideolooga ühel hetkel segama valitsuse tööd. "Kui Keskerakond oli Isamaa ja EKRE-ga, siis meil oli põhimõte, et kõik kolm on võrdsed ja iga erakonna nägu peab olema nähtav," sõnas Karilaid.

"Ma loodan, et Reformierakond ei too oma vana mõtteviisi nii üks-üheselt tagasi. Et nad suudavad aru saada, et valitsuses on kaks pariteetset partnerit. Et rahanduspoliitikas meil on diametraalselt erinevad arvamused ja me peame siin parema kompromissi leidma," lausus Karilaid.

"Eks paari päeva jooksul saab juba selguse, kui palju on soovi teha koostööd ühiselt ja kui palju mitte," lisas Karilaid.

Valitsus alustas aprilli alguses aruteludega RES-i üle aastateks 2022-2025. Valitsus sooviks kinnitada RES-i hiljemalt 30. aprillil.

Eestis kehtiv riigieelarve koostamise protsess näeb ette, et kevadel koostatakse riigi eelarvestrateegia. See on pikem dokument, kus valitsus üritab prognoosida Eesti riigieelarve tulusid ja kulusid ette neljaks aastaks. Igal aastal eelarve koostamisel kõik muutub.

Samas aitab neljaks aastaks koostatud eelarvestrateegia laias skaalas riigi rahandusprognoosidel silma peal hoida.