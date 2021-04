Tallinn pikendab esimese haiguspäeva hüvitamist maikuu lõpuni

Linnavalitsuse teatel on linlaste huvi hüvitise vastu olnud üsna suur ning paljud linlased on juba ka küsinud, kas meedet pikendatakse. Kolmapäeva hommiku seisuga on esitatud 1894 esimese haiguspäeva toetuse taotlust.

Tallinna linn maksab tallinlastele esimese haiguspäeva eest toetust 30 eurot, toetust saab küsida tagasiulatuvalt alates 25. märtsist väljastatud haiguslehe alusel.

Toetuse maksmise perioodi pikendamisega soovib linn piirata koroonaviiruse levikut ning soodustada linlaste kohest koju jäämist esmaste haigustunnuste ilmnemisel.

Toetuse saamiseks peab inimene olema registreeritud Tallinna elanikuks. Taotlus esitatakse peale haiguslehe lõppemist ja haigusraha väljamaksmist. Hüvitise taotlust saab esitada linna e-teeninduses 24 tundi pärast seda, kui haigusleht on haigekassa poolt lõpetatud ja haigekassa on teostanud väljamakse. Haigekassa märgib haigusraha makstuks järgmise tööpäeva jooksul peale väljamakse jõudmist panka.

Arvestades kõrget nakatumisriski, palub linn kasutada e-teenindust, aga kui see ei ole võimalik, siis saab taotluse esitada ka e-kirja teel elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale või elukohajärgse linnaosa valitsuse teenindussaalis. E-kirjaga esitatud taotlus peab olema allkirjastatud digitaalselt. E-keskkonda saab siseneda riigi autentimisteenuse kaudu: ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID ja EU eID-ga.

Haigekassa andmetel alustatakse Tallinnas keskmiselt ühes kuus 25 000 töövõimetuslehte.

Riik maksab hüvitist alates teisest haiguspäevast.