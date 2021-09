Tallinna linn maksis kevadel üle 180 000 euro esimese haiguspäeva toetust

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Raimo Saadi selgitas ERR-ile, et ajavahemikul 25. märtsist kuni 31. maini maksis Tallinn linnakodanikele esimese haiguspäeva toetust summas 181 530 eurot.

"Toetuse maksmiseks järgneva nelja kuu jooksul kulub hinnanguliselt 363 060 eurot," ütles ta ja lisas, et 1. septembri seisuga on esimese haiguspäeva toetust makstud 6051 inimesele.

Saadi sõnul on toetuse maksmisele hinnangu andmine suhteline.

"Usume, et toetuse taotluse on esitanud just need inimesed, kes seda vajasid ja see on aidanud täita praegusel keerulisel ajal ka oma peamist eesmärki: tuhanded inimesed ei ole läinud haigena tööle ning seeläbi on ennetatud viiruse levikut," lisas linna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja.

Tallinna linn hakkas esimese haiguspäeva hüvitist välja maksma 25. märtsist, summas 30 eurot. Riik maksab toetust alates teisest haiguspäevast. Linn otsustas toetuse maksmise taastada 1. septembrist ja seda makstakse praeguse plaani järgi 31. detsembrini.