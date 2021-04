Omanike keskliit: noortele võiks kodulaenu intresside maksuvabastus alles jääda

Umbes 140 000 laenuvõtjat puudutav muutus jätaks ületulevast aastast alates riigikassasse alles kuus miljonit eurot aastas. Inimese jaoks oleks kaotus maksimaalselt 60 eurot aastas, sest praegu kehtib mahaarvamise alla minevale intressile ülemmäär 300 eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"31 miljonit on olnud mahaarvatav summa. 140 000 inimest on seda kasutada soovinud, aga kui vaatame, kes need inimesed on, siis need on alates 6. detsiilist sissetulekuklassist inimesed. Kõige suurema sissetuleku klassiga inimesed sellest 140 000 on 40 000," rääkis rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro.

Omanike esindusorganisatsioon leiab siiski, et noortele peredele võiks teha erandi ja maksuvabastuse alles jätta. Või siis suurendada KredExi käendust kodulaenudele.

"Kui täna KredEx tuleb noorele perele appi ja annab talle käenduse, siis pank on valmis nõudma noorelt perelt vaid kümme protsenti sissemakset. Ehk saaks KredEx veel seda võimendada, et saaksime noorte perede puhul tuua selle laenuvõtmise miinimumnõude viie protsendi peale," rääkis omanike keskliidu juht Priidu Pärna.

"KredExi sissemaksu ettepanek väljub maksupoliitika piiridest, aga selline klassifitseerimine toob veel suuremat rahulolematust, seda on keeruline teha, sinna tuleb piir tõmmata, kes on noor. Ütleme 30 aastat, aga siis 31-aastane küsib, miks mina enam noor ei ole," kommenteeris Oro.

Kodulaenude turgu maksusoodustuse kaotamine Oro arvates kuigivõrd ei mõjuta.

"Mõelge ise, mis on laenu suurus, kui pikk on laen ja siis 60 eurot aastas," sõnas ta.

"Ma arvan, et see eluasemelaenude turgu ei mõjuta. Inimesed, kes täna teevad oma ostuotsuse ja võtavad laenu, pigem arvestavad, milliseks kujunevad kuumaksed, aga tõenäoliselt see nende ostuotsust küll ei mõjuta," ütles Swedbanki eluasemelaenude valdkonna juht Anne Pärgma.

Sama arvab ka SEB erasegmendi müügijuht Evelin Koplimäe, kelle sõnul on omal ajal eluasemelaenu võtmist soodustanud meede tänaseks päevaks oma aja ära elanud.