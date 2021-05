EKRE presidendikandidaat on ilmselt Henn Põlluaas

Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas ütles ERR-ile, et erakond on otsustanud tulla välja oma presidendikandidaadiga ja et see võiks olla tema.

Põlluaas rääkis, et EKRE on otsustanud välja tulla oma kandidaadiga. "Hetkel olen see mina, aga seda ei ole veel ametlikult kinnitatud ja see on veel arutelude tasemel," ütles Põlluaas.

"Erakonna juhtkonna ja liikmete poolt on selliseid pakkumisi tehtud. Ja ka märksa laiemalt veel," lausus Põlluaas.

ERR küsis Põlluaasalt, miks langes valik just tema, aga mitte näiteks Mart Helme kasuks.

"Mart Helmel juba korra kandideeris ja ta leidis, et tal lihtsalt rohkem ei ole soovi. Ta pani ka erakonna esimehe koha maha, ta arvas, et on aeg natuke tagasi tõmmata," vastas Põlluaas.

Kui erakond otsuse fikseerib, lubas Põlluaas kampaaniaga pihta hakata.