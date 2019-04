Kui Eesti Rahvusringhääling endale uue telemaja saab, pannakse vana hoonekompleks müüki ning kuna tegu pole kaitsealuste majadega, on uuel omanikul võimalus need lammutada.

ERR-i haldusdirektor Janar Vilde ütles, et praeguse ajagraafiku järgi pannakse kinnistu telemaja hoonetega aadressil Faehlmanni 12, Faehlmanni 10 ja Gonsiori 27 müüki aastal 2022 või 2023.

"Sealt saadav tulu läheb uue telemaja ehituseks, oleme eelarves arvestanud müügist saadava tuluga," lausus ta.

Vilde sõnul on vanad telemaja hooned amortiseerunud - kui ERR on remondiks hinnanguid tellinud, on hindajate vastus olnud alati ühesugune: täielikult amortiseerunud on nii kütte-, ventilatsiooni- kui elektrisüsteemid ning uut maja on odavam ehitada.

Telemaja kompleks ei ole kaitse all ja see tähendab, et uuel omanikul on võimalus hooned lammutada. Vilde pidas üsna tõenäoliseks, et seda ka tehakse. Uuel omanikul oleks ilmselt mõistlik teha ka uus detailplaneering, millega selgitatakse välja kinnistu uus sihtotstarve ja tegevused.

"Telemaja on ju pime maja, me ei taha valgust ja müra, midagi muud on seal raske teha," tõdes Vilde. "Tänapäevast televisiooni seal tegema hakata ei saa, see ei ole mõistlik."

Ta lisas, et ajaga on muutunud kogu tehniline pool, ka teleformaat ja valgustuslahendused ning vajadused.

Telemaja Gonsiori tänava poolset seina kaunistavat dekoratiivset silma ei plaanita uude telekompleksi kaasa võtta ning Vilde kinnitusel ei ole teos ka kaitse all. Seega selgub detailplaneeringu tegemisel, kas sellel on väärtust ja kas selle säilitamist peetakse vajalikuks.

Sel nädalal avalikustas ERR uue telemaja ideekonkursi võitja, Kadarik Tüür Arhitektide kavandi. Järgmiseks etapiks on umbes 15 kuud kestev projekteerimine, seejärel ehitushange ja ehitamine. Uude telemajja loodetakse kolida aastal 2023.