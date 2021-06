Apple ja Microsoft läksid uuesti tülli

Apple süüdistab Microsofti mängufirma Epic Gamesi kasutamises. Epic Games süüdistab Apple'it konkurentsivastases tegevuses. Microsoft süüdistab aga, et Apple piirab oma platvormidel Microsofti videomänguteenuseid, teatas The Wall Street Journal.

Apple kaitseb ranget kontrolli, mida ta omab oma veebipoes App Store'is.

"Maailm vajab avatumat platvormi, sellist, mis võimaldab rakendustel omaette platvormideks saada," ütles Microsofti tegevjuht Satya Nadella.

Apple ja Microsoft tahavad samuti mõlemad saavutada kontrolli virtuaalreaalsuse turu üle. Virtuaalreaalsust peetakse järgmiseks suureks tehnoloogiaturuks.

Apple ja Microsoft on USA vanimad tehnoloogiahiiglased. Mõlemad ettevõtted asutati 1970. aastate keskel. Jobs süüdistas aastaid Microsofti ideede varastamises. 1997. aastal sõlmisid firmad rahu ja Microsoft investeeris Apple'i 150 miljonit dollarit. Tänapäeval on Apple aga rikkam firma kui Microsoft. Mõlemas ettevõttes on toimunud samuti põlvkondade vahetus.

"Microsoft ja Apple olid kibedad vaenlased. Nüüd on nad tagasi vaenlased," ütles tehnoloogiaettevõtte Moor Insights & Strategy president Patrick Moorhead.

Mõlema ettevõtte turuväärtus on umbes kaks triljonit dollarit ja nende aastakäive ületab 400 miljardit dollarit.