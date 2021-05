Fraktsioonijuhid on Ratase presidendiks pürgimise küsimuses äraootavad

Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et fraktsioon ei ole presidendivalimiste teemat arutanud ja Ratas nende juurde tulnud ei ole.

"Reformierakonna fraktsioonilt ei ole Jüri Ratas presidendi kandidatuurile toetust palumas käinud ja minu teada ka meie fraktsiooni liikmetelt mitte," sõnas Võrklaev.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et mitteametlikult arutavad Keskerakond ja Reformierakond selliseid asju kogu aeg. Kui Jüri Ratas peaks Kallaselt toetust paluma, vajab see Kallase sõnul erakonnas läbiarutamist. "Praegu ei ole ta oma tahet väljendanud," sõnas Kallas.

Kallas: presidendiks peaks saama tugeva selgrooga inimene

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Kallaselt, kas Jüri Ratas oma isikuomadustelt ja natuurilt sobiks rahvast ühendavaks presidendiks. "Oluline on see, et Eesti presidendiks saaks inimene, kes oleks tugeva selgrooga ja ka välismaal Eestit hästi esindaks. Nii et selleks, et sellist inimest leida ja kokku leppida, sellised arutelud käivad," vastas Kallas.

Eelmisel aastal ütles Kallas, et kui Kersti Kaljulaid soovib presidendina jätkata, siis Reformierakond on valmis teda toetama, ilma erakonnas läbi arutamata.

Kallase sõnul oli Reformierakond eelmisel aastal opositsioonis ja sellest ka vahe. "Meie ei olnud võib-olla need kuningategijad. Sel aastal on presidendivalimised ka lähemale nihkunud ja loomulikult on ka istuva presidendi nimi üks selliseid, mis on läbi käinud," sõnas Kallas.

EKRE kandidaat on Henn Põlluaas

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas ütles, et EKRE on otsustanud välja tulla omaenda presidendikandidaadiga, kelleks on Põlluaas ise.

"See nõuab ikka väga põhjalikku kaalumist ja selgust, et meil oma kandidaadiga välja tulla, aga me oleme siiski otsustanud tulla enda kandidaadiga," lausus Põlluaas.

EKRE fraktsioonist ei ole Põlluaasa sõnul Ratas toetust küsimas käinud. EKRE esimees Martin Helme on samas öelnud, et Ratas sobiks presidendiks ja kui sügisel peaks olema laual Ratase kandidatuur presidendi ametisse, siis seda võiks kaaluda küll.

Seeder: ootame ära Ratase enda otsuse

Erakonna Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles, et tema ja Isamaa fraktsiooni poole ei ole Ratas seoses presidendivalimistega pöördunud. "Ei ole minuga rääkinud, ei ole ühegi juhtkonna liikmega rääkinud," ütles Seeder.

Seeder märkis, et kuna Isamaa ei ole presidendivalimiste teemat üheski kollektiivses organis arutanud, siis ei saa ta erakonna nimel rääkida, kas Isamaa Ratast toetaks või mitte.

"Eks me seoses Ratasega ootame ära, nagu Keskerakond on lubanud, et nemad hakkavad seda küsimust maikuus arutama. Loodetavasti mingisuguse selguse see arutelu ka toob," lausus.

Küsimusele, kas Jüri Ratas oleks Eestile hea president, vastas Seeder, et tema isikliku arvamuse kohaselt tuleks vähemalt esimeses etapis otsida võimalikule kandidaadile võimalikult laiapõhjalise toetuse.

"Ei oska mina praegu teile öelda ühegi mehe ega naise nime, kindlasti on Eestis mitmeid inimesi, kes on sobilikud presidendi ametisse. Ma ei hakka siinkohal ühegi nimega spekuleerima, keda ma toetan või keda mitte, enne kui arutelud erakonna sees on kaugemale jõudnud," ütles Seeder, jättes vastamata küsimusele Ratase sobivuse kohta presidendiametisse.

Seedri sõnul oleks parim lahendus see, kui presidendi suudab ära valida riigikogu.

Seedri sõnul ei saa ka välistada, et Isamaa tuleb välja omaenda kandidaadi. "Aga Isamaa läheb oma kandidaadiga välja ainult sel juhul, kui tal on laiem kandepind," sõnas Seeder.

Indrek Saar: ükski fraktsioon ei ütleks toetuse küsimist välja

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ütles, et ametlikult Ratas toetust küsimas käinud ei ole. "Selliseid asju ei tehtagi niimoodi, et keegi saaks seda ajakirjanikule öelda, et "jah, ta käis küsimas toetust". Kindlasti keegi ei ütle, et "jah, on küsinud ametlikult toetust"," ütles Saar.

Saar rääkis, et arvestades, et Ratas pani kokku Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse, on sotsidel väga keeruline teda presidendikandidaadina toetada.

"Kuna tema kandidatuuri ei ole tõsiselt veel arutatud, siis mingit lõplikku seisukohta tänasel hetkel ei ole korrektne öelda," ütles Saar.

Saare sõnul sotsid enda ridadest presidendikandidaadiga välja tulemist arutanud ei ole. "Kuigi meil kindlasti on väärikaid inimesi, kes suurepäraselt sobiksid presidendiks," märkis Saar.

Presidendivalimised toimuvad Eestis tänavu augustis ja septembris.