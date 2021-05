Mõnel perearstil on 80+ inimeste vaktsineeritus alla kümnendiku

Eestis oli eelmisel nädalal kokku kaheksa perearstikeskust, kus 80+ inimestest oli kaitsesüsti saanud 0-9 protsenti.

Haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink selgitas ERR-ile, et neljas keskuses on 80-aastaseid ja vanemaid patsiente kokku üks kuni kaks ja ühes on neid neli. Seetõttu on ka vaktsineeritud vanemaealise osakaal väga madal, kui näiteks nimistu mõlemad patsiendid süstist keelduvad, selgitas Trink.

Samas on Maardu perearsti Nadežda Matõženko nimistus 14 üle 80-aastast inimest, kellest süsti oli saanud vaid üks. Matõženko selgitas ERR-ile, et on kõigile patsientidele kaitsesüsti pakkunud, kuid suur osa on sellest keeldunud.

"Patsiendid ei soovi teha vaktsineerimist, oleme neile seda pakkunud ja pidanudki pakkuma. Aga nüüd Maardu linnavalitsus teeb ka massvaktsineerimist, osa inimesi võib veel seal süsti kätte saada," lisas perearst.

Ka Ida-Virumaal on kaks nimistut, kus vanemaealisi on rohkem. Näiteks on Neeme Perearstide Keskuse arsti Vjatšeslav Tihhonovi nimistus 78 inimest vahemikus 80-89 eluaastat. Neist oli möödunud nädalal vaktsiini saanud 7,7 protsenti.

Perearst Niina Kondratjeva nimistus on vanemaealisi aga 21, kellest ükski polnud vaktsiini saanud.

Tihhonovi ega Kondratjevat ennast ERR-il tabada ei õnnestunud.

"Küsisime ise perearstikeskustelt põhjendusi ja need on väga erinevad. Mõni perearst oli ise haige, mõnel vaktsineerib teine nimistu, eakamad perearstid pole nii tempokad ja ärevust on palju ehk tuleb pikalt tegeleda ka selgitustööga patsientidele," loetles Trink ka teiste keskmisest madalama hõlmatusega keskuste põhjendusi.

Trinki sõnul perearstidel vaktsiinidest praegu puudust ei tule, sest lähtutakse riiklikust vaktsineerimiskavast, kus süste saavad kõik inimesed, kes on üle 50-aastased ja ka riskirühmad. Trink lisas, et osa perearste suunab enda patsiente ka haiglatesse vaktsiine saama.

"Perearstid teevad jõudsalt süste. Suure osa ehk tugevalt üle poole kaitsesüstidest teevadki perearstid ja 17. mail peaksime jõudma ka uude staadiumisse, mis kriisiolukorras on loomulik," lisas Trink ja selgitas, et siis avatakse vaktsineerimine plaani järgi ka noorematele inimestele.