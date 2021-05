Haigekassa vaktsineerib ka ettevõtetes

Haigekassa on läbi erialaliitude võtnud ühendust kümnete ettevõtetega, et saata eratervishoiuasutustest lepingupartnerid neisse kohapeale vaktsineerima. Töökohtades vaktsineeritakse siiski üle 50-aastaseid või tänavu 50-aastaseks saavaid inimesi, kuna kõigile on vaktsineerimine avatud just sellest vanusest alates.

Neljapäeval külastas Haigekassa lepingupartner viite ettevõtet. Kuigi ideaalis peaks kohale minemiseks vaktsiinisoovijaid olema vähemalt 50, siis telekommunikatsiooniettevõttes Telia süstiti Johnson & Johnson tütarettevõtte Jansseni ühekordse vaktsiiniga kümmekond töötajat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Telia personalijuht Ingrid Viinapuu ütles, et paljud inimesed on juba saanud vaktsiini läbi perearstide just 50+ vanusegrupis.

Kuivõrd eesliinitöötajate vaktsineerimine on jätkunud ainult nende puhul, kes juba varasemalt olid enne selle soiku jäämist riigikantselei koostatud nimekirjades, said Telia tehnilised töötajad selle käigus vaktsineeritud.

"Küll aga on kahju, et töötajad, kes meie poodides kliente teenindavad ei saanud seda võimalust," lausus Viinapuu.

Neljapäeval vaktsiini saanud Telia töötaja Katrin räägib, et pikisilmi ootavad vaktsiini ka kõik nooremad töötajad.

"Hoiame distantsi, meil on pleksiklaasid lettidel, aga olgem ausad, kliendid ikkagi tulevad ikkagi kõrvale, pahatihti nad ei kuule hästi meid, vanemad inimesed, vanemad inimesed tahavad sinu suu liigutusi lugeda. Nii et ega see naljaasi ei ole jah," ütles Katrin.



Maxima poeketi personalijuht Lea Kimberg ütleb, et ka neil on vaktsineerimisvõimalust kaua oodatud ja aasta algusest peale on mitmeid taotlusi tehtud.

"Kuigi jah, 50+ soovijaid on väga vähe, pigem on nooremapoolne seltskond see, kes ootab vaktsiini. Osaliselt ka seetõttu, et see vaktsiin, mida meile pakuti on Johnson&Johnson. See üks doos tekitab vanemaealiste seas skeptitsismi," ütles Kimberg.

Vaktsineeritu Vladislava ütles, et ootas juba ammu vaktsiini. "Ausalt öeldes ma väga ootasin. Ma ootasin mitmendat kuud. Selleks on väga selge põhjus, me töötame ikkagi sellises valdkonnas, kus meil kontakte on väga palju. Ja mina teenindusjuhina kohtun väga paljude klientidega ja ka meie töötajatega," sõnas ta.

Praegu jätkatakse ettevõtetes käimist 50+ vanuses inimeste vaktsineerimiseks. Alates 17. maist jätkatakse sellega ka nooremate inimeste vaktsineerimiseks.