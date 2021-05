Soome siseminister: Soome vabalt pääsemiseks peab nakatumisnäitaja olema 25

Eesti ja Soome vaheline tööränne ei pruugi taastuda isegi selle kuu lõpus, mil Soome kehtestatud ranged reisimispiirangud praeguse seisuga lõppevad. Soome siseminister Maria Ohi-salo ütles ERR-ile antud intervjuus, et Soome peamine eesmärk on kaitsta oma elanikke koroona eest ega soostunud nimetama konkreetset tähtaega piirangute lõpetamiseks.

Siseminister Maria Ohisalo kinnitas neljapäeval Helsingis, et Soome valitsus mõistab igati Soome või Eestisse olude sunnil lõksu jäänud inimeste muret.

Erandeid Eestile siiski tegema ei hakata, hoolimata heast läbisaamisest ministrite tasandil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie valitsuse ülesanne on kaitsta oma riigi elanike elu ja tervist. Loomulikult me püüame selle poole, et meie riikide vaheline läbikäimine oleks võimalikult sujuv ja tavapärane, aga see aeg pole veel käes," sõnas Ohisalo.

Karmid reisimispiirangud on viinud ka selleni, et Soome on saanud Euroopa Liidust ametlikult noomida Schengeni ala reeglite rikkumise pärast.

Maria Ohisalo sõnul on riigil olnud sisepiiride sulgemise jätkamiseks mõjuvad põhjused.

"Schengen pole loodud sellist pandeemiaohtu silmas pidades. Me oleme põhjendanud piirikontrolli jätkamist rahvatervist ähvardava ulatusliku kriisiga, mis on oht ka siseturvalisusele," lausus Ohisalo.

Päris endisel moel ei taastu Eestist Soome reisimine aga niipea. Selleks peab Eesti Ohisalo sõnul vaktsineerimisega veel kõvasti edasi liikuma ning nakatumisnäitaja peab palju langema.

"Nakatumisnäitaja peab olema 25 enne kui võib ilma mingi põhjuseta Soome sõita. Aga nii hea seisuga riike on väga vähe," sõnas Ohisalo.

Neljapäevase seisuga oli Eesti nakatumisnäitaja 357,9.

Kui reisipiirangute leevendamiseks läheb, kaotatakse kõigepealt piirangud tööreisidele ning lisatakse reisimisvõimalustesse perekondlikke põhjusi.