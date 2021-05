Euroopa Liidu koroonapass peaks valmima juunis

Euroopa Liidu kodanikud saavad järgmisel kuul ligipääsu koroonapassile, mis on mõeldud reisimise lihtsustamiseks, kinnitas esmaspäeval Euroopa Komisjoni pressiesindaja.

Euroopa Liit loob oma kodanikele digitaalset tervisepassi, mida komisjon kutsub roheliseks sertifikaadiks. Dokumendis on kuvatud inimese vaktsineerimisstaatus, koroonatestide tulemused ja kas inimene on koroona läbi põdenud.

"See saab suveks valmis, et võimaldada turvalist reisimist," ütles komisjoni pressiesindaja Christian Wigand ja lisas, et pass peaks kasutusele võetama juuni lõpuks.

Pressiesindaja Johannes Bahrke lisas, et 18 EL-i riiki ja Island testivad digidokumenti kahenädalase perioodi vältel tagamaks, et sellel pole tehnilisi vigu.

Digipassi peetakse Euroopa suvise puhkuseperioodi eel hädavajalikuks, kuivõrd see lubaks turismist sõltuvatel riikidel oma uksed turistidele taasavada.

Sarnaste lahendustega on välja tulnud ka teised riigid. Nende seas Iisrael oma rohelise passiga ja Suurbritannia, kes teatanud, et lubab kodanikele rahvusvahelist reisimist vaktsineerimispassi alusel.

EL-i tervisepassi saab esialgu kasutada ainult reisimiseks Euroopas, kuid Euroopa Komisjon teeb tööd, et saada sellele tunnustus ka teistelt riikidelt nagu USA.