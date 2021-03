Kolm Norra meditsiinitöötajat vajasid pärast AstraZeneca vaktsiini saamist haiglaravi

Norras vajasid kolm AstraZeneca koroonavaktsiini saanud meditsiinitöötajat ebatavaliste sümptomite tõttu haiglaravi. Hetkel ei ole tõendeid, et tekkinud sümptomid vaktsiiniga seotud oleks.

Kolmel haiglas ravil oleval alla 50-aastasel meditsiinitöötajal tuvastati veritsemise, veretrombid ja madal vereliblede arv, vahendas Reuters.

Ravimiameti meditsiinijuht Steinar Madsin ütles, et patsiendid on väga haiged ja amet võtab asja tõsiselt.

Norra ravimiameti vanemarst Sigurd Hortemo ütles, et ei ole teada, et need juhtumid oleks vaktsiiniga seotud. Tema sõnul hakkab asja uurima Euroopa ravimiamet.

AstraZeneca kinnitusel ei näita turvaanalüüs, et 17 miljoni vaktsiinidoosi saanute hulgas oleks suurenenud eelpool mainitud sümptomite risk.

Norra, Taani ja Island peatasid sel nädalal AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise, kuna kahtlustavad, et vaktsiin võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid.

Euroopa Ravimiamet (EMA) jättis ohuhinnangu AstraZeneca vaktsiinile muutmata, kinnitades, et AstraZeneca vaktsiin ei suurenda tromboosi ohtu.

Eesti soovitab trombiohuga inimestele AstraZeneca vaktsiini mitte teha.