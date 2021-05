EL-i välisministrid kohtumisel Venemaa osas otsuseid ei langetanud

Kohtumise üks teema oli ka Venemaa agressiivne käitumine Tšehhis ja Bulgaarias, kuid ühtegi otsust vastu ei võetud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi Venemaa diplomaatide väljasaatmisele reageerisid Tšehhiga sarnaselt vaid mõned Euroopa riigid, ei tähenda see välisminister Eva-Maria Liimetsa sõnul, et tulevikus ei võiks selliseid samme astuda ka teised riigid.

"Praegu me oleme ettevalmistamas NATO tippkohtumist, Euroopa ja Ameerika Ühendriikide tippkohtumist ning meil on ees mai lõpus Euroopa Ülemkogu. Need on kohad, milleks tehakse ettevalmistusi, kus riigid näitavad üles ühtseid seisukohti, oma ühtsust ning sellel ühtsusel põhineb meie enda tugevus. Ja loomulikult loodame, et tulevad sellised sõnumid, mis igale liikmesriigile hea turvatunde neist kohtumistest kaasa annab," ütles Liimets.