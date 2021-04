Terras nõuab Euroopa Liidult Vene diplomaatide väljasaatmist

Europarlamendi liige Riho Terras soovib, et Euroopa Liit näitaks Tšehhiga solidaarsust ja saadaks välja EL-i juurde akrediteeritud Venemaa diplomaate. EL-i kõrgele välispoliitika esindajale Josep Borrellile saadetud pöördumisele on alla kirjutanud üle 70 Euroopa Parlamendi saadiku.

Praeguseks on Tšehhile toetust näidates saatnud Venemaa diplomaate välja Slovakkia, Rumeenia ja Balti riigid.

Terrase sõnul peab Euroopa Liit olema Tšehhiga solidaarne ja samuti saatma välja Vene Föderatsiooni diplomaate. Euroopa Liidu juures tegutseb Venemaa Föderatsiooni alaline missioon, kus teenib üle 60 vene diplomaadi.

"Brüsselisse akrediteeritud Vene Föderatsiooni diplomaatide seas on vene diplomaatia eripärasid arvestades hulganisti luureteenistuste töötajaid, kelle identiteet peaks Euroopa ametivõimudele teada olema. Kuna hiljuti tuli päevavalgele, et vene agendid on Euroopas korraldanud plahvatuse, milles hukkus kaks Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikku, siis ei saa taaskord jääda lihtsalt pead vangutama, vaid peab sellisele teole reageerima resoluutsete sammudega," ütles Terras pressiteates.

Terrase sõnul oleks see oluline samm Euroopa ühtsuse parandamise suunas. "Mitu liikmesriiki asusid kiirelt Tšehhi selja taha. See on selge sõnum Putini režiimile, et ta ei saa tagajärgedeta pidada varjatud sõda – Euroopa riigid seisavad üheskoos," ütles ta. "Nüüd peab ka Euroopa Liit tervikuna Tšehhi kõrvale asuma," lisas ta.

Terrase üleskutsele kirjutas alla üle 70 Euroopa Parlamendi liikme kuuest fraktsioonist ja kuueteistkümnest riigist. Venemaa diplomaatide väljasaatmist saab algatada Euroopa Liidu kõrge esindaja Josep Borrell ja lõpliku otsuse teeb Euroopa Liidu Nõukogu.