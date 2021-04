President: loodan, et meie sammudele Venemaa vastu järgnevad ka teised riigid

Mitu Euroopa Liidu ja NATO liikmesriiki, nende seas Balti riigid otsustasid saata oma riigist välja Vene diplomaate, kuna selgus, et Vene agendid korraldasid 2014. aastal Tšehhi pinnal laskemoonalao plahvatuse.

Kaljulaid tõdes "Välisilmale" antud intervjuus, et Balti riigid on olnud nii mõnigi kord karistussammude kehtestamisel eestvedajad. Ta eeldab, et Lääne-Euroopa riigid järgnevad Baltimaadele nüüd ka Tšehhile solidaarsuse näitamisel.

"Just sellepärast, et tegelikult ei ole Venemaa rünnakud üksikute Euroopa Liidu või ka NATO riikide vastu üldse haruldased. Kõikidel meil on oma kas küberintsident, keemiaintsident, nüüd tšehhidel see intsident. Neid on väga palju ja aeg on ikkagi selgelt öelda, et me näeme nende kõigi vahel seost, me näemegi siin seda Venemaa soovi püüda meid üksteise vastu mängida, lõhestada, näidata, et nad võivad, näidata, et me ei suuda teha midagi enamat, kui taaskord olla sügavalt nördinud," kommenteeris Kaljulaid.