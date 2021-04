Visegradi riikide peaministrid: mõistame hukka Venemaa agressiooni Euroopas

Tšehhi valitsus süüdistas 17. aprillil Vene sõjaväeluuret raskemoonalaos toimunud plahvatuse korraldamises ja saatis välja 18 Vene diplomaati.

Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia ja Slovakkia järgisid Tšehhi Vabariigi üleskutset EL-i ja NATO riikidele ning saatsid solidaarsust väljendades samuti Vene diplomaate välja.

"Mõistame hukka selle kahetsusväärse agressiooni ja rahvusvahelise õiguse rikkumise, mille Venemaa on Euroopas toime pannud," seisab peaministrite avalduses, mis tehti Poola valitsusjuhi Mateusz Morawiecki võõrustatud virtuaalkohtumise järel.

Samuti pakkusid teised Visegradi riigid Tšehhile diplomaatilist- ja konsulaartuge pärast seda, kui Venemaa on välja saatnud 20 Tšehhi diplomaati.

"Mõistame karmilt hukka Venemaa luuretöötajate ebaseadusliku ja vägivaldse tegevuse. Me ei luba sellistel tegevustel Euroopat lõhestada," rõhutasid peaministrid.

Avalduse sõnastus on küllaltki terav, kui arvestada, et Ungari on Tšehhi plahvatusega seotud diplomaatilise kriisi juures seni kidakeelne olnud.

Ungari peaminister Viktor Orban on edendanud tihedaid sidemeid Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ning välisminister Peter Szijjarto väljendas eelmisel nädalal vaid solidaarsust Tšehhiga.

Varem mõisteti Visegradi riikide välisministrite avalduses ilma Venemaad mainimata hukka kõik suveräänsete riikide julgeoleku ohustamisele suunatud tegevused.