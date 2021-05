USA andis Pfizerile kasutusloa teismeliste vaktsineerimiseks

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) teatas esmaspäeval, et andis loa Pfizer-BioNTechi koroonavaktsiini kasutamiseks teismelistel vanuses 12–15 eluaastat.

FDA juhtivametnik Janet Woodcock kirjeldas seda kui olulist sammu võitluses koroonapandeemiaga.

"Tänane otsus võimaldab nooremat elanikkonda kaitsta koroonaviiruse eest. Viies meid ühtlasi lähemale normaalsustunde juurde naasmisele ja pandeemia lõpule," ütles Woodcock ametlikus avalduses.

CNN teatas juba kuu alguses valitsusametnikule viidates, et Pfizer on pöördunud erakorralise kasutusloa saamiseks, et pakkuda vaksiini teismelistele vanuses 12–15 eluaastat.

Pärast FDA otsust kohtub veel ka haiguste tõrje ja ennetamise keskuste nõuandekomitee, et anda täpsemad soovitused, kuidas vaktsiini laste puhul kasutada.

Siiani oli Pfizeri vaktsiinil Ühendriikides nagu mujalgi kasutusluba 16-aastaste ja vanemate tarvis.

Ravimitootja teatas märtsis, et on viinud läbi kliinilised katsed 2260 teismelisega vanuses 12–15 ja need olid edukad.

Moderna viib samuti läbi ravimikatsetusi teismeliste ja veel noorematega ning tulemusi oodatakse suvel. Johnson & Johnson alles kavandab laste vaktsiinikatsetusi.

Teismeliste kaitsesüstimine laiendaks vaktsineerimisprogrammi miljonite inimestega, mis oleks suur samm kollektiivse immuunsuse saavutamiseks.