Eapiirita vaktsineerimise avanädalal on süstilootus umbes 20 000 inimesel

Vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer ütles "Terevisioonis", et uuel nädalal avatakse digiregistratuuris umbes 20 000 esmast aega, kui lubatud vaktsiinitarned peavad. Osa vaktsiine saabub riiki esmaspäeval, osa kolmapäeval ja osa nädala lõpus ning vastavalt saabuvatele kogustele avatakse ka aegu.

"500 000 inimest ootab ja ega kohe seda katet nendele loomulikult meil pole, 500 000 doosi meil täna laos ootamas ei ole," ütles Seer.

Näiteks selle nädala vaktsiinitarnete suurus kokku on umbes 70 000 doosi. Osa riiki saabuvatest vaktsiinidoositest läheb juba korra vaktsineeritud inimestele teiseks doosiks, nii et uusi vaktsineerimisaegu saab avada samm-sammult.

"Me ise arvestame, et me saame arvestada järgmisesse nädalasse esmaste dooside vajaduseks kuskil paarkümmend tuhat doosi. Vabu kohti (digiregistratuuris) saab olema sama palju kui esmaseid doose, 500 000 vaba kohta me kohe välja ei anna," rääkis Seer.

Vaktsineerimisaegu avatakse järkjärgult. "Tahame tööle hakata sellise mudeliga, kus jooksev nädal on niikuinii avatud ja ka järgmine ja võib-olla ka veel sellele järgnev. Aga me peame olema ülejärgmises nädalas väga selged, milline on meie tarnekindlus. Alguses oleme kindlasti ettevaatlikumad."

Vaktsineerimise põhirõhk koondub Tallinnasse ja Tartusse, Ida-Virumaa suurematesse linnadesse, Rakverre ja Pärnusse. Tallinnas avatakse uuel nädalal vaktsineerimiskeskused Tallinnas Lasnamäel Tondiraba jäähallis ja Mustamäel kultuurikeskuses Kaja.

Seer märkis, et juuni alguses avatakse kolmas keskus Sõle spordihallis, kus toimub kevadise vaktsineerimiskampaania teiste dooside süstimine. Maakonnakeskustes jääb vaktsineerimine haiglatesse.

Seer kinnitas, et kui vaktsiinisoovija digiregistratuuris Tallinna vabade aegade suhtes löögile ei pääse, võib ta minna vaktsineerima ka näiteks Raplasse või Pärnusse, aga sel juhul peab praegu arvestama, et ka teist doosi tuleb minna saama samasse kohta.

Sellest neljapäevast avaneb digiregistratuuris võimalus üle 40-aastastele end vaktsineerimisele kirja panna. Ülejäänud ehk 16-39-aastased saavad end vaktsineerimisele broneerida alates esmaspäevast.