Taliban vallutas piirkonna Kabuli lähedal

Nerkh asub pealinnast 40 kilomeetri kaugusel Wardaki provintsis, kust mässulised on juba pikka aega Kabuli rünnakuid teinud.

"Julgeoleku- ja kaitsejõud viisid läbi taktikalise taganemise Nerkhi piirkonna politsei peakorterist," ütles siseministeeriumi pressiesindaja.

Talibani kõneisik Zabihullah Mujahid ütles, et piirkond hõivati teisipäeval.

Kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et alustab pealetungi ala tagasivallutamiseks.

Suur osa Wardaki ja naaberprovintsi Logari aladest on olnud aastaid Talibani kontrolli all ja neid on kasutatud strateegilise platvormina Kabuli sisenemiseks.

Viimasel ajal on Talibani võitlejad hakanud piirama Afganistani suuremaid linnu ja arvatakse, et nad ootavad USA vägede lahkumist, et üldisele pealetungile minna.

Taliban ja Afganistani valitsus on leppinud kokku kolmepäevases relvarahus neljapäeval algavate Eid al-Fitri pühade ajaks.