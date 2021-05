USA väed lahkusid Afganistani Kandahari baasist

"Nad ei ole baasi meile ametlikult üle andnud, aga ma võin kinnitada, et nad lahkusid baasist kolmapäeval," ütles Afganistani armee pressiesindaja Kandaharis Khoja Yaya Alawi.

Ühendriigid on otsustanud 20-aastase Afganistanis viibimise lõpetada hoolimata sellest, et rahulepet valitsuse ja Talibani vahel ei ole ja lahingud maapiirkondades jätkuvad.

USA president Joe Biden teatas märtsis, et "igavene sõda" lõpetatakse ja Afganistani jäänud 2500 Ameerika sõdurit viiakse välja 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakute 20. aastapäevaks.

USA väed tungisid Afganistani 2001. aasta oktoobris vastuseks 11. septembri terrorirünnakutele.

20 aastat hiljem, kui sõjas on surma saanud ligi 2400 ameeriklast ja kümned tuhanded afgaanid, on lahkumine Bideni sõnul õigustatud, sest USA väed on taganud, et riigist ei saa enam Läänt ründavate džihadistide baasi.