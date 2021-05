Iisraeli armee: Gazast on tulistatud Iisraeli umbes 3000 raketti

Iisraeli armee teatas pühapäeval, et Hamasi kontrolli all olevast Gaza sektorist on tulistatud juudiriigi territooriumile umbes 3000 raketti.

"Hamas on korraldanud väga intensiivse rünnaku," ütles Iisraeli kindral Ori Gordin ajakirjanikele.

Kui 2019. aasta novembris toimus eskaleerumine Iisraeli armee ja rühmituse Islamidžihaad vahel, siis lasti Gaza sektorist kolme päeva jooksul Iisraeli suunas 570 raketti.

2006. aasta sõja ajal Iraani toetatud Hezbollah'ga lasti 19 päeva jooksul Iisraeli pihta kokku 4500 raketti, meenutas Gordin.

Gordin kinnitas, et esmaspäeval alanud raketisadu on kõige tihedam, mida Iisrael on kunagi tunda saanud.

Eskaleerumine sai alguse rahutustest Iisraeli annekteeritud Ida-Jeruusalemmas. Poolte kinnitusel on tiheda asustusega Gaza sektoris surma saanud 181 ning Iisraelis kümme inimest.

Gaza võimud: Iisraeli pühapäevastes õhulöökides on hukkunud 33 inimest

Iisraeli pühapäevastes õhurünnakutes on Gaza sektoris surma saanud vähemalt 33 inimest, kokku on nädal aega kestnud pommitamises hukkunud 181 inimest, nende seas 52 last, teatas Gaza terviseministeerium.

Pühapäevaste ohvrite seas on 12 naist ja kaheksa last. Kannatanuid on umbes 50.

Iisraeli armee ei ole rünnakuid kommenteerinud.

Gaza äärmuslaste raketirünnakutes on Iisraelis saanud surma 10 inimest.