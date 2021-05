Iisraeli õhurünnakus Gazale hävis hoone, kus tegutses mitu meediakanalit

Iisrael hävitas Gaza sektoris kõrghoone Jala Tower, edastas Al-Jazeera Twitteris.

Ühe AP ajakirjaniku teatel hoiatas Iisraeli armee hoone omanikku enne rünnakut. Inimesed jõuti enne rünnakut hoonest evakueerida.

Jala Toweri omanik Jawad Mehdi ütles, et Iisraeli luureohvitser hoiatas teda, et inimeste evakueerimiseks hoonest on ainult tund. Mehdi palus lisaaega, et ajakirjanikud saaksid rohkem varustust kaasa võtta, kuid sellest keelduti.

Samas hoones oli ka hulk kortereid ja teiste asutuste kontoreid.

Iisraeli sõjaväe pressiesindaja kinnitas meediamaja ründamist, öeldes, et hoones tegutses Hamasi sõjaväeluure. Pressiesindaja lisas, et Iisraeli sõjavägi hoiatas meediamajas tegutsevaid inimesi rünnaku eest ning andis neile küllalt aega evakueerumiseks.

"Hoones olid ka tsiviilmeediaväljaannete bürood, mille varju terrorirühmitus Hamas end peitis ja kasutas inimkilbina," lisati Iisraeli teates.

Iisraeli õhu- ja mürsurünnakutes on Gaza sektoris alates esmaspäevast surma saanud 139 inimest, nende seas 39 last. Kannatada on saanud umbes tuhat inimest.

BREAKING: Israeli airstrike flattens high-rise building that houses The Associated Press, Al-Jazeera and other media in Gaza City, about an hour after evacuation order.https://t.co/V23sbhdEQw — The Associated Press (@AP) May 15, 2021

UPDATE: Israel has given a "warning" that it will bomb the building that houses the Al Jazeera offices and other international media outlets in Gaza City within the next hour. pic.twitter.com/wrB3VrCWlS — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 15, 2021

BREAKING: Al Jazeeera office in Gaza destroyed by Israeli air strike https://t.co/rWIX0FgAgN pic.twitter.com/j4t2WXtT5l — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 15, 2021