"AK.Nädal": EKRE on kasvatamas toetajaskonda Ida-Virumaalt

EKRE on leidnud konservatiivsele maailmavaatele uue ja paljulubava kasvulava. Kirde-Eesti linnade elanikele on meeltmööda EKRE juhtpoliitikute otsekohesus ja Mart Helmest räägitakse juba kui uuest Edgar Savisaarest.

Ees terendavad kohalikud valimised. Narva linnavolikogus pole viimase paarikümne aastaga sisuliselt midagi muutunud, sest tavaliselt võidab Narvas see, kes on parajasti võimul, kelle käes koolid, lasteaiad, munitsipaalettevõtted, selline võimas häältekogumise masin. Kuid seekord on kõik teistmoodi.

Keskerakonna pärusmaale on võimsalt sisse murdnud uus tegija. Kohalikku vene valijat on hullutamas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

Mart Helme kuulutas EKRE Narva osakonna avatuks märtsis ja esimese asjana klaaris ära vast suurema maailmavaatelise vastuolu, 9. mai küsimuse.

"Meie lähenemine 9. maile on erinev. Kuid me ei hakka inimesi vastu võtma lähtudes sellest, kuidas nad suhtuvad 9. maisse. Me hakkame vastu võtma inimesi, kes toetavad meie programmi," ütles Helme.

Narvas ajavad EKRE asja noored ja seni veel tundmatud tegijad. Kellele ütleb midagi nimi Dmitri Gussev või Aleksandr Pahhomov? Aga samas on neil paari kuuga õnnestunud väga palju ära teha. EKRE-l on Narvas sadakond liiget, neil on fraktsioon volikogus, nad annavad välja oma ajalehte ja avasid kontori kesklinnas, väga rahvalikus kohas: saiakesed, bulotškad, kohv ja tee esimesel korrusel, rahvuskonservatiivid teisel korrusel.

"Inimeste vaated muutuvad ja nad mõistavad, et Eesti rahvuslik huvi on kõige tähtsam. Me ei pea kuulama ainult seda, mida räägib meile Euroopa Liit, vaid mõtlema eelkõige oma majandusele, oma riigile. Huvi EKRE vastu on väga suur eriti noorte seas, kes näevad EKRE-s võimalust, sest EKRE teeb seda, mida ütleb, nad seisavad kindlalt oma seisukohtade eest. Ja loomulikult me tahame, et Narva ei muutuks kolkalinnaks," rääkis EKRE Narva osakonna juhatuse liige Aleksandr Pahhomov.

Mida arvab kohalik vene valija EKRE-st, seda on veel varavõitu öelda. Kui vaadata erakondade reitinguid, siis aprillis vastasid Kirde-Eesti elanikud Turu-uuringute AS-i küsimusele, kui riigikogu valimised toimuksid tuleval aastal, siis mis erakonna poolt hääletaksite järgmiselt: Keskerakond 15 protsenti, EKRE 13 protsenti ja Reformierakond 11 protsenti. Kuid kõige suurema toetuse, 28 protsenti, kogus erakond nimega "ei oska vastata". Nende häälte nimel võitlus käibki.

Narvakatele on eeskujuks tuntud poliitik, endine keskerakondlane Larissa Olenina, kes on aastaid Narvas 9. mai pidustusi korraldanud. Ta leidis konservatiivides mõttekaaslased ja liitus volikogus EKRE fraktsiooniga.

"Täna juba tahaks konservatiivset vaadet. Näiteks mulle on nende seisukohad pere suhtes ja selle kohta, mis peaks saama Narva elektrijaamadest, lähedased ja arusaadavad. Sama on ka vene kooliga. Kõik rabelevad vene kooliga, kas on vaja eesti keelele üle viia või mitte, kuid EKRE räägibki sellest, et vene kool on vaja säilitada ning tugevdada seal eesti keele õpet. See on tähtis. Olen heas mõttes natsionalist. Tõepoolest. Olen vene keele, vene kooli ja meie vene inimeste poolt," rääkis Olenina.

Lühim tee Narva elanike südameni, aga narvakas hääletab südamega, on kohalik tasuta ajaleht. Narvas on neid väga palju ja nüüd on ka EKRE-l. Vzgljad ehk pilk või vaade. Kõik on nii, nagu olema peab. Esikaanel Mart Helme, võim kuulub rahvale, kohaliku võimu kriitika, riigivõimu kriitika, siin on kohalike tegijate pildid ja lõpus, ekstra narvakate jaoks aiapidaja nurgake ja ristsõna. 30 000 eksemplari, vene keeles, igasse Narva postkasti.

"Loodus tühja kohta ei salli, nii et see koht, mis Keskerakonna poolt tühjaks jäeti, on EKRE poolt väga osavalt hõivatud. Ja see populaarsus, ma arvan, kasvab. EKRE on väga konkreetne, nad on näidanud, et nad ka tegutsevad. ja see on see, mis venekeelsele elanikule meeldib. Me võime öelda, et see on populism, aga samas see toidab täna Narva elanike kustunud lootust uue lootusega, sest nad puudutavad inimeste jaoks olulisi teemasid. Tänases seisus, ega meil EKRE-le suurt midagi asjalikku ja konkreetset vastu panna ei ole," rääkis Keskerakonna Narva piirkonna juhatuse liige Allen Allet.

Narva poliitseis oli tänu Keskerakonna uperpallidele niigi väga segane, kuid EKRE jõulise tulekuga ei saa enam keegi aru, mis toimub ja millega see kõik võib lõppeda. Samas, mida EKRE-st ka ei räägitaks, võivad nad oma tulekuga Narva poliitika ehk tervemakski muuta ja panna Narva valijad hääletama maailmavaate ja südametunnistuse järgi, mitte ülemusi pukki upitades.