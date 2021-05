Keskus jäi rahata: Anu Raud on kultuurikomisjoni peale solvunud

Raua sõnul teeb kurvaks see, et kõik toetatavad kultuuriobjektid asuvad linnas. "Ja ometigi eestlased ei ela veel kõik linnas. Ja see, mida mina nii väga armastan, pärand ja taluelu, igapäevane tore, traditsiooniline Eesti elu ja see kultuur – see jäi justkui täiesti tähelepanuta või abita," lausus ta.

Anu Raud on riigikogu kultuurikomisjoni peale solvunud. Poliitikud ei pidanud enne otsuse langetamist vajalikuks sõita kohapeale ja veenduda, et tegelikult tegutseb Heimtalis Anu Raua keskus juba praegu, küll mitte päris selle nime all.

"Et oleks keegi kunagi minuga päriselt, päris elus siia tulnud sellest kultuurikomisjonist, rääkinud minuga või küsinud," ütles Raud.

Tekstiilikunstnik, akadeemik ja õppejõud Anu Raud tähistas 10. mail 78. sünnipäeva. Ta on kogu elu pühendanud vaibaloomingule, kultuuripärandi kogumisele ja säilitamisele. Raudade mitme põlvkonna kodu Kääriku talus on olnud üle 30 aasta üliõpilaste õppebaas, avatud loome- ja kultuurirahvale.

Raud on Heimtalis kokku ostnud maju ja maid ja need siis riigile kinkinud, et elule äratada vallakeskus, kus ainsana Eestis on lähestikku säilinud vallamaja, seltsimaja ja koolimaja. Vaid vaestemaja tuleks uuesti üles ehitada. Kunstniku kodutalu jääb sealt jalutuskäigu kaugusele.

"See on loomerahva maakoht, mille pealkirjad võiksid olla sellised, et pärand, looming, loodus, Looja. Et see oleks üks vaikne, rahulik koht, kus saab mõelda. Ja loomeinimesed võiksid siia tulla, puhata, lõõgastuda, jalutada, olla looduse sees. Ja ka töötada," rääkis Raud.

Raua sõnul on kogukeskus nagu üks talu. "Üks maja on seltsimaja, üks maja on endine vallamaja, kus õpilased saavad puhata, süüa-juua, saunas käia. Ja eriti suur rõõm on mul, et juurde sai ostetud metsavahimaja. Ja väga suur rõõm, et siin on nüüd väga õiged ja oskajad inimesed," lausus Raud.

Raud ütles, et ta pole raha kogumise usku. Kogu vaibaloomingu müügist saadud raha ja riikliku elutööpreemia on ta investeerinud Heimtalisse. Ka oma rikkaliku kunstikogu kavatseb ta anda loodava keskuse käsutusse.

"2009. aastal Anu Raud kinkis riigile oma muuseumi koos seal asuvate esemete ja varaga. Ja nüüd on sellest üle kümne aasta möödas. On õigustatud lootus, et riik võiks toetada, et see keskus sellisel kujul, nagu ta plaanitud on, korda teha. Et ta veel rohkem külastajaid tooks," märkis Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar Karis.

Anu Raua Keskuse loomise idee autor Karis selgitas, et 2,6 miljonit eurot Heimtali vallakeskuse kui riiklikult tähtsa kultuuriobjekti rahastamiseks küsitigi selleks, et olemasolevad hooned korda teha, palgata tööjõud ja keskus käigus hoida. Lisaks plaanitakse ehitada väike näitusemaja. Aga töid võib teha ka etapiviisi.

"See summa ei ole väga suur ja kindlasti me järgmise aasta eelarvesse esitame taotluse, et sinna saaks riigi poolt investeeritud," ütles Karis.

"Väga palju asju olen ma sinna ostnud ja olen need kõik riigile kinkinud. Nii et minu omaosalus on kindlasti sama suur, kui mul oleks õnnestunud see raha saada. Või isegi suurem," lausus Raud.