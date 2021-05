Reitingute erisaade: Ratase tee presidendiks viiks Keskerakonna sisekriisi

Urmet Kook küsis, kas erakondadel võiks olla huvi, et Jüri Ratas kandideeriks presidendiks.

Ja ise sellele küsimusele vastates ütles ta, et see viiks Keskerakonna ilmselt suuremasse kriisi, millele annaks pinget juurde uue esimehe otsimine.

Stamberg märkis, et otsus kandideerida tooks kaasa Keskerakonna siseheitlused.

Sildam lisas, et uue esimehe otsing oleks keeruline. "Mihhail Kõlvart, Tanel Kiik. Jaak Aab on sees oluline, aga väljapoole vähe tuntud," lausus ta.

Kook märkis ka, et üks potentsiaalne Keskerakonna juhi kui ka presidendi kandidaat võinuks olla kriminaaluurimise all olev Mailis Reps. "Me ei tea ka kuidas laheneb Mailis Repsi kaasus. Reps oleks olnud loogiline jätk erakonna juhtimises. Või oleks võinud olla Keskerakonna presidendikandidaat."

Kook tõi välja, et Keskerakonna valijaskonnas on palju kõhklevaid valijaid, kelle jaoks on oluline, et erakond oleks võimul. "See võiks venekeelses valijaskonnas teatava positiivse mõju kaasa tuua," ütles Kook.

Stamberg rõhutas, et EKRE on tüüpilistes Keskerakonna kantsides saanud palju rahvast enda selja taha.

Sildam lisas, et ka eestikeelse valijaskonna seas oleks presidendiamet positiivne märk. "Ratas ei tohi saada külge templit, et tema hülgas keskerakonna keerulisel ajal," lausus Sildam.

Stamberg lisas, et Keskerakonnal oleks kindlasti vaja selget ja avalikku plaani. "Valija ei salli peataolekut," sõnas ta.

Kook ütles, et näiteks Ida-Virumaal ei too valijaid juurde jutt rohepöördest. Stamberg lisas, et EKRE on sellest õigel ajal aru saanud.

Rääkides värskest Jüri Ratase kulusid puudutavast "joogid autosse" skandaalist arvas Kook, et konkureerivad erakonnad ei ole väga huvitatud selle skandaali üleval hoidmisest, sest ka nemad on kõne all olnud õhtusöökidel osalenud.

Jüri Ratas on öelnud, et teeb otsuse presidendiks kandideerimise kohta maikuus. Seni ei ole ta avaldanud, kas otsus on tehtud, küll aga on Ratas alustanud aktiivset kampaaniategevust.

Presidendivalimised algavad 30. augustil riigikogus.

Keskerakonnal oli maikuus 20-protsendine reiting, mis pani partei Reformierakonna (26 protsenti) ja EKRE (21 protsenti) taga kolmandale kohale, selgus värskest ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest.

Aprillis oli Keskerakonnal toetajaid 19 protsenti.